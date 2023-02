Vận chuyển đường sắt Việt Nam còn yếu

Về việc Thái Lan thông tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa đến Trung Quốc, ông Đặng Đình Long, Tổng Giám đốc Công ty Logistics Mega A, đánh giá điều này sẽ làm cho nông sản Thái Lan thêm lợi thế tại thị trường Trung Quốc. "Vận chuyển bằng đường sắt liên vận có chi phí thấp và tiết kiệm thời gian thông quan hơn so với đường bộ. Tại Việt Nam, vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt còn rất ít và chưa chạy thẳng mà phải "sang tàu" do khổ đường sắt Việt Nam và Trung Quốc không tương thích. Ngoài ra, đối với hàng hóa cần bảo quản nhiệt độ như nông sản, thủy sản thì container đường sắt Việt Nam khả năng đáp ứng rất thấp. Vận tải đa phương thức kết hợp đường hàng không, đường sắt, đường bộ, đường biển của Việt Nam vẫn chưa chặt chẽ, chi phí còn cao so với các nước" - ông Long phân tích.