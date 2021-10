Trưa 19-10, kỳ họp thứ 3 HÐND TP HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 11 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về đầu tư đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài; chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của thành phố… Theo các đại biểu, đây là tiền đề quan trọng để TP HCM có thêm cơ hội tăng tốc.



Những ý kiến tâm huyết

Trước đó, vào sáng cùng ngày, báo cáo tổng hợp ý kiến phát biểu của đại biểu HÐND TP HCM tại các tổ thảo luận, Chánh Văn phòng Ðoàn Ðại biểu Quốc hội và HÐND TP HCM Ðỗ Thị Minh Quân cho biết đã có 33 đại biểu phát biểu với 108 ý kiến. Trong đó, hầu hết các đại biểu thống nhất đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021.

Về các tờ trình của UBND TP HCM như đầu tư công, đại biểu HÐND TP HCM đề nghị cần rà soát chặt chẽ tính pháp lý và nhu cầu, sự cần thiết để đầu tư và không để lãng phí, gây phản cảm xã hội như một số công trình đang khiến dư luận bức xúc như cầu Nam Lý, cầu Tăng Long, cầu Long Ðại… Ngoài ra, quan tâm dự án nâng cấp, duy tu, sửa chữa bờ hữu sông Sài Gòn vì hiện dự án này bị hư hỏng và sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn cho các hộ dân sinh sống trong khu vực; bổ sung dự án cầu Cần Giờ, khu du lịch lấn biển Cần Giờ... Ðại biểu cũng đề nghị chọn lọc các dự án trọng điểm để tập trung thực hiện tạo tiền đề khôi phục kinh tế vì hiện vẫn còn nhiều dự án "treo", nhất là các dự án đầu tư công.

Ðối với việc thực hiện dự án đầu tư công đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài, đại biểu cho rằng cần quan tâm việc giải phóng mặt bằng là rất quan trọng, thực hiện quy trình bồi thường chặt chẽ theo đúng quy định pháp luật. Chánh Văn phòng Ðoàn Ðại biểu Quốc hội và HÐND TP HCM cũng cho hay có ý kiến đề nghị cần phối hợp với doanh nghiệp xây dựng khu lưu trú công nhân, ổn định tâm lý người lao động; cần tạo cơ chế, chính sách thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các khu lưu trú cho người lao động. Ðồng thời, tiếp tục thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị, giải tỏa nhà ven kênh rạch, nhất là nhà ven kênh khu vực quận 4 và 8; quan tâm các chung cư xuống cấp. Rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, xóa quy hoạch treo, bảo đảm sử dụng đất phù hợp tiềm năng, tránh lãng phí tài nguyên đất. "Cần có các cơ chế đặc thù và giải pháp hiệu quả hơn trên lĩnh vực này" - đại biểu HÐND TP HCM đề nghị.

Ðặc biệt, nhiều đại biểu đề xuất TP HCM cần có một "nhạc trưởng" về kinh tế nhằm điều hòa các chính sách, tránh xung đột nhau; điều phối cả chính sách tài khóa và tiền tệ; quan tâm các chính sách kích cầu tiêu dùng, các giải pháp kích cầu đầu tư, chi tiêu công vì kích cầu đầu tư sẽ có độ trễ…

Ðại biểu HÐND TP HCM thông qua nhiều quyết sách quan trọng để góp phần xây dựng và phát triển thành phố

Lắng nghe và cam kết

Trao đổi cùng đại biểu, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Trần Hoàng Quân cho biết từ đầu năm 2021, sở này đã có kế hoạch về chương trình phát triển nhà ở kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch hằng năm. Ðặc biệt, Sở Xây dựng đang rà soát tổng nhu cầu và hiện trạng nhà thuê trọ cho công nhân để có cơ chế hỗ trợ cải tạo, chỉnh trang lại. Theo số liệu khảo sát, trên địa bàn thành phố hiện có 99.108 hộ cho thuê với hơn 723.000 phòng, số người thuê là 1.699.000 người, trong đó có 886.000 công nhân. Về nhà trên và ven kênh rạch, TP HCM đã giải tỏa hơn 2.000 căn, hiện còn 20.000 căn. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TP HCM đang trình đề án xây dựng nhà ở xã hội, đồng thời đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp để thuê ở.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại kỳ họp

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi khẳng định đối với doanh nghiệp, thành phố sẽ tập trung hỗ trợ về vốn, nguồn lực lao động. Ðối với vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp, UBND thành phố tập trung nghiên cứu, đề xuất, báo cáo, có chính sách cải tạo nhà trọ với số lượng lớn và làm nhanh trong thời gian tới, kịp thời đón người lao động quay lại thành phố. Ðồng thời, TP HCM triển khai các giải pháp chỉnh trang nhà trên và ven kênh rạch, chung cư cũ.

Về thu ngân sách, ông Phan Văn Mãi cho hay TP HCM sẽ tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách hợp lý, vừa bảo đảm tỉ lệ thu cao nhất có thể vừa chăm lo nuôi dưỡng nguồn thu. Ngoài ra, TP HCM có kế hoạch rà soát các nguồn thu từ nhà công, đất công, cổ phần hóa doanh nghiệp. "Trong tháng 11 và 12-2021, TP HCM sẽ đấu giá 3.970 căn hộ và 8 lô đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm để thực hiện kết luận chỉ đạo của trung ương và thu các khoản tạm ứng cho khu đô thị mới Thủ Thiêm" - Chủ tịch UBND TP HCM thông tin.

Một nhiệm vụ quan trọng khác cũng được ông Phan Văn Mãi đề cập là tập trung giải ngân vốn đầu tư công. TP HCM sẽ rà soát từng dự án, công trình có kế hoạch cụ thể để bảo đảm tiến độ, khối lượng và phấn đấu giải ngân đạt 95%. "Xác định đây là nhiệm vụ khó khăn nên TP HCM sẽ tập trung vì đầu tư công là động lực thúc đẩy cho tăng trưởng, dẫn dắt lan tỏa trong đầu tư" - Chủ tịch UBND TP HCM quyết tâm. Theo ông, UBND thành phố sẽ có kế hoạch cân đối, sử dụng hiệu quả khoản điều chỉnh giảm chi từ đầu tư công năm 2021 là 2.705 tỉ đồng; tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, để huy động tối đa nguồn vốn và bố trí các công trình, dự án có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các công trình dự án có tác động lan tỏa.

Chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn

Phát biểu kết luận kỳ họp, Chủ tịch HÐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh: UBND thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương cùng cả hệ thống chính trị cần tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế với tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, phát huy nội lực, tranh thủ có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Chủ tịch HÐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu kết thúc kỳ họp

Một số đầu việc được Chủ tịch HÐND thành phố đề cập là đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm - "Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư"; giải quyết khắc phục các vấn đề tồn đọng theo kết luận của trung ương trong việc thực hiện khu đô thị mới Thủ Thiêm; tập trung cao thực hiện các giải pháp chấn chỉnh quản lý đầu tư và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành đạt chỉ tiêu kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2021.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát để kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, nhất là những người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch Covid-19; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự - an toàn xã hội.

Lãnh đạo TP HCM thống nhất, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhưng giữ nguyên tắc là sự tự nguyện, tôn trọng quyết định của phụ huynh trong việc tiêm vắc-xin cho trẻ em". Ông PHAN VĂN MÃI - Chủ tịch UBND TP HCM