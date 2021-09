Sau chuỗi ngày dài giãn cách xã hội, nhằm từng bước khởi động lại hoạt động du lịch bị "đóng băng", UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã quyết định cho phép một số doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, resort thí điểm mở cửa đón khách trở lại theo mô hình "bong bóng du lịch" (hành lang du lịch an toàn - PV).



Đón khách với nhiều điều kiện đi kèm

Trước mắt sẽ có 4 cơ sở được thực hiện thí điểm đón khách du lịch gồm Melia Hồ Tràm Resort, Bình Châu Hot Springs, The Grand Hồ Tràm Resort & Casino và Six Senses Côn Đảo Resort. "Khi chấp nhận mở cửa lại, đồng nghĩa với các rủi ro từ bên ngoài sẽ xâm nhập. Tuy nhiên, để bảo đảm mục tiêu kép vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế, tỉnh đã đi đến quyết định trên sau khi đã thận trọng tính toán, cân nhắc, bám sát tình hình diễn biến của dịch" - đại diện UBND tỉnh BR-VT nhấn mạnh.

Vị này cho hay để bảo đảm an toàn phòng dịch, UBND tỉnh BR-VT đã ban hành khung quy định về cơ sở vật chất, nhân viên phục vụ, vận chuyển, đối tượng khách được tiếp đón của 4 cơ sở thí điểm. Theo đó, khi triển khai mô hình "bong bóng du lịch", du khách không cần thực hiện cách ly y tế khi đến các điểm du lịch thí điểm nêu trên nhưng tỉnh BR-VT yêu cầu rất gắt gao về các điều khoản, trong đó việc đầu tiên là các khách sạn thí điểm phải xây dựng phương án, quy trình phục vụ khách du lịch bảo đảm yêu cầu 5K trong thời gian lưu trú.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thí điểm mô hình “bong bóng du lịch” một cách thận trọng nhằm từng bước khôi phục ngành du lịch

Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh BR-VT, UBND tỉnh yêu cầu các khách sạn, resort phải có dịch vụ khép kín, có khu vực giao nhận hàng hóa riêng biệt, bố trí khu vực cách ly riêng biệt khi phát hiện trường hợp khách dương tính để chờ đưa đi chữa bệnh và khu cách ly cho các F1 theo quy định của Bộ Y tế. Đối với nhân viên phục vụ, phải được tiêm 2 mũi vắc-xin hoặc ít nhất 1 mũi trong 14 ngày trước khi vào làm việc. Nhân viên phục vụ phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR âm tính trong 72 giờ, xét nghiệm lặp lại sau mỗi 72 giờ. Nhân viên phải thực hiện "3 tại chỗ", cam kết làm việc xuyên suốt trong khách sạn và được tập huấn về phòng chống dịch.

Đối với khách du lịch, tỉnh BR-VT yêu cầu khách sạn phải sử dụng ôtô riêng của khách sạn đón khách từ các tỉnh, TP khác đưa đến khách sạn. Du khách phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trong vòng 24 giờ trước khi đến khách sạn, phải được tiêm đủ 2 liều vắc-xin, thời gian đã tiêm liều cuối cùng ít nhất 14 ngày nhưng không quá 12 tháng. Đặc biệt, khi lưu trú tại khách sạn, du khách sẽ được xét nghiệm mỗi 5 ngày/lần. Trong thời gian lưu trú, du khách cũng không được đi ra khỏi khuôn viên khách sạn, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch của khách sạn và địa phương, không ghép khách của các nhóm khác vào lưu trú chung phòng và phải đặt phòng, đặt cọc trước cho khách sạn.

"Hiện tại, lượng khách mà các cơ sở thí điểm đang hướng đến là các tỉnh, TP lân cận như TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương" - ông Trịnh Hàng nói. Theo ông, 3 tỉnh, TP trên có tỉ lệ bao phủ vắc-xin cao, người được tiêm 2 mũi trở lên chiếm số lượng lớn. Hơn nữa, trong bối cảnh chưa thể mở các chuyến bay nội địa cũng như quốc tế thì các địa phương trên có thuận lợi hơn trong khi thực hiện "1 cung đường, 2 điểm đến", bảo đảm an toàn hơn cho du khách trong quá trình đưa đón.

"Đã sẵn sàng!"

Trước việc được cho thí điểm mô hình "bong bóng du lịch", đại diện Melia Hồ Tràm Resort khẳng định sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tỉnh BR-VT đề ra. "Từ khi tỉnh BR-VT có quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Melia Hồ Tràm Resort đã áp dụng mô hình "3 tại chỗ" đối với hơn 100 nhân viên nhằm phục vụ cho khoảng 100 khách du lịch đang lưu trú dài hạn tại đây. Vì vậy, việc được chọn là 1 trong 4 khách sạn được thí điểm đón khách đối với đơn vị là hoàn toàn thuận lợi" - đại diện Melia Hồ Tràm Resort cho biết. Theo vị đại diện này, quy trình phòng dịch đã được doanh nghiệp này áp dụng từ trước nên không hề bị động. Hiện Melia Hồ Tràm Resort đã gửi phương án và đã sẵn sàng để đón khách. "Đây là tia hy vọng mới cho khách sạn cũng như ngành du lịch trong bối cảnh hiện tại nếu thí điểm thành công" - đại diện Melia Hồ Tràm Resort kỳ vọng.

Tương tự, theo The Grand Hồ Tràm Resort & Casino, mặc dù lượng khách không nhiều nhưng từ nhiều tháng qua, nơi đây cũng đã áp dụng "3 tại chỗ" cho toàn bộ nhân viên tại khách sạn và họ được tiêm 1 mũi vắc-xin, trong đó bộ phận quản lý đã được tiêm đủ 2 mũi. "Trước mắt, The Grand Hồ Tràm sẽ không đón khách một cách ồ ạt mà có chọn lọc từ lượng khách quen để vừa bảo đảm yếu tố phòng dịch vừa phục vụ du khách một cách chất lượng nhất" - đại diện The Grand Hồ Tràm Resort & Casino cho biết kế hoạch đón khách khi việc thí điểm được tiến hành.

Cũng như 2 đơn vị được phép thí điểm trên, Bình Châu Hot Springs và Six Senses Côn Đảo Resort cũng khẳng định đã sẵn sàng cho việc đón khách.

Sở Du lịch tỉnh BR-VT cho hay qua việc phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác chuẩn bị tại 4 cơ sở thí điểm trên cho thấy đều đáp ứng yêu cầu để đón khách. Tuy nhiên, để bảo đảm hơn nữa, sở này kiến nghị UBND tỉnh ưu tiên phân bổ và hỗ trợ để các đơn vị trên được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin cho nhân viên. Bởi ngoài Six Senses Côn Đảo Resort có 100% người lao động đã được tiêm 2 liều vắc-xin, 3 resort còn lại tỉ lệ tiêm vắc-xin cho nhân viên có chênh lệnh. Ngoài ra, Sở Du lịch cũng kiến nghị UBND tỉnh BR-VT kết nối với các tỉnh, TP như TP HCM, Đồng Nai để thống nhất chính sách lưu thông qua các địa phương trên để tạo thuận tiện cho các đơn vị đưa đón khách về BR-VT.

Ông Trịnh Hàng khẳng định nếu việc thí điểm thành công, tỉnh BR-VT sẽ mở rộng thêm các cơ sở khác nếu đáp ứng đủ các tiêu chí đi kèm như đã nêu trên.