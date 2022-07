Xe đặc chủng áp giải đề

Tại TP Cần Thơ, sáng 6-7, đề thi tốt nghiệp THPT đã được xe đặc chủng của Công an TP Cần Thơ áp tải và bảo vệ đề thi đến 25 điểm thi trên địa bàn thành phố. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong khâu vận chuyển đề thi từ nơi in sao đến các điểm thi, Công an TP Cần Thơ bố trí xe tải đặc chủng của lực lượng Cảnh sát cơ động cùng cán bộ công an tham gia vận chuyển, bảo vệ. Các thùng đề niêm phong cẩn thận, được lực lượng công an trực tiếp bảo vệ. Tuyến giao đề xa nhất thuộc huyện Vĩnh Thạnh, cách trung tâm thành phố hơn 80 km.

Tại Vĩnh Long, theo thống kê của Sở GD-ĐT, kỳ thi nhận được sự quan tâm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền ôn thi và các suất ăn sáng, cơm trưa, dụng cụ học tập... với tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Ngoài ra, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã vận động nguồn lực để tiếp sức mùa thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Những thí sinh không có phương tiện đi lại sẽ được lực lượng sinh viên, thanh niên tình nguyện đưa đón miễn phí.

C.Linh