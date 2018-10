"Thiếu gia" khai thác cát dùng súng bắn người bị phạt 3 triệu đồng

05/10/2018 17:35

Ngày 5-10, đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết đơn vị chức năng vừa ra quyết định xử phạt vị phạm hành chính đối với hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ không đúng mục đích của ông Lê Hữu Thắng (chủ tiệm vàng tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) với số tiền 3 triệu đồng và tịch thu khẩu súng bắn đạn cao su của ông này.

"Thiếu gia" khai thác cát đã dùng súng dạng công cụ hỗ trợ để thị uy người trên sông Hậu. Ảnh cắt từ clip đăng trên mạng xã hội.

Cũng theo đại tá Phước, sau khi xem xét các tình tiết có liên quan, Cơ quan CSĐT và VKSND cùng cấp ở huyện Châu Thành đã thống nhất không khởi tố vụ án để điều tra mà ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Thắng cùng với hình thức bổ sung là tịch thu khẩu súng bắn đạn cao su do ông này sử dụng không đúng mục đích được cấp phép (chỉ được dùng bảo vệ trong lúc vận tải hàng hóa và tài sản tại tiệm vàng). Ngoài ra, cơ quan chức năng ở huyện Châu Thành cũng đang nghiên cứu xử phạt hành chính đối với nhóm công nhân khai thác cát thuộc Công ty TNHH MTV Thái Bình vì có sử dụng hung khí là con dao tự chế trong lúc đôi bên có lời qua tiếng lại.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 27-9, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip do anh Nguyễn Anh Tuấn (22 tuổi, nhân viên khai thác cát thuộc Công ty TNHH MTV Thái Bình) quay lại cảnh ông Thắng dùng súng thị uy người khác trên sông Hậu thuộc thủy phận giữa xã Bình Hòa với xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Cũng theo lời anh Tuấn, trước đó vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, mọi người thấy "thiếu gia" này cho người chạy vỏ lãi tới dùng điện thoại quay lại cảnh khai thác cát. Thấy vậy, anh Tuấn cùng một số công nhân chạy ghe ra hỏi ông Thắng quay clip để làm gì. Bất ngờ, ông Thắng rút khẩu súng ngắn chuẩn bị sẵn trong túi quần ra và ngắm bắn anh Tuấn 1 phát nhưng rất may viên đạn bay lạc hướng.

Cũng theo lời anh Tuấn, vị trí khai thác của Công ty TNHH MTV Thái Bình cách mỏ khai thác cát của gia đình ông Thắng từ 3-4 km nên không có gì ảnh hưởng với nhau. Do đó, anh Tuấn rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý vụ việc để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Khẩu súng của "thiếu gia" khai thác cát đã bị tịch thu do sử dụng không đúng mục đích. Ảnh do Công an cung cấp.

Còn theo báo cáo của Công an huyện Châu Thành thì khẩu súng này do ông Thắng tự mua và bắn đạn cao su. Khẩu súng này cũng đang đợi cấp giấy chứng nhận sử dụng của cơ quan có thẩm quyền. Bước đầu, cơ quan chức năng ở huyện Châu Thành cũng lấy lời khai từ phía gia đình ông Thắng và ông này cho rằng do bị nhiều người phía Công ty TNHH MTV Thái Bình dùng dao tự chế đòi chém nên mới lấy súng ra bắn chỉ thiên 1 viên để nhóm người này bỏ đi chứ không ngắm bắn người như tố cáo trên mạng xã hội.

T.Nốt