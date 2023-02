Khu vực tỉnh Lâm Đồng

- Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

- Gió nhẹ. - Nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C, tại Cát Tiên từ 33-34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C, Cát Tiên từ 19-21 độ C. Tại Đà Lạt nhiệt độ cao nhất từ 22-23 độ C, thấp nhất từ 13-14 độ C.