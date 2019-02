Thơm ngon đặc sản cá còm kho nghệ

06/02/2019 15:53

Cá còm được đánh bắt dọc sông Lam - Ảnh: Hoàng Ngọc

Cá còm có rất nhiều trên sông Lam ở Nghệ An, loài cá này chỉ bé bằng ngón tay, có đặc tính sinh sản quanh năm nên loại cá này lúc nào cũng dồi dào.

Vào mùa nước cạn, người dân thường dùng lưới cỡ nhỏ để đánh bắt cá còm trên sông Lam. Cá sau khi đánh bắt về được người dân, các nhà hàng thu mua với giá khoảng 100.000 đồng/kg. Cá còm thịt thơm, xương mềm. Cá sau khi đánh bắt về còn tươi được chế biền thành nhiều món ăn thơm ngon như: Cá còm nấu canh chua, cá còm rán, cá còm kho.

Theo người dân sống dọc theo sông Lam, món ăn ngon nhất được chế biến từ cá còm là món cá còm kho nghệ. Cụ thể, loài cá nhỏ này sau khi được đánh bắt từ sông về sau khi làm sạch để ráo nước. Sau đó, cá được rán qua rồi cho vào nồi và ướp cùng các loại gia vị như: Nghệ tươi giã nhỏ, hành tăm, nước mắm, mật mía, hạt tiêu và một số gia vị khác. Sau khi cá được ướp khoảng 10 đến 15 phút thì cho thêm nước vào rồi cho lên bếp đun nhỏ lửa cho tới khi cạn hết nước.

Món cá còm kho nghệ chỉ thực sự thơm ngon khi nấu trong nồi đất, đun bằng bếp than củi. Trong quá trình kho cá không được dùng đũa để đảo cá, vì nếu đảo cá sẽ bị nát.

Cá còm được kho trong nồi đất - Ảnh: Hoàng Ngọc

Cá còm kho nghệ, đun trên nồi đất sẽ khử được mùi tanh, cá sau khi được nấu chín xương cá mềm, thịt cá chắc, giữ được mùi thơm của cá, ăn vào tới đâu biết tới đó. Do kho với nghệ nên mình con cá khi nấu chín có màu vàng, nhìn rất bắt mắt.

Khi kho chín, cá còm có màu vàng rất bắt mắt

Hiện ở Nghệ An, món đặc sản cá còm kho nồi đất được bán nhiều nhất tại huyện Anh Sơn, nhiều cơ sở ở huyện miền núi này mỗi ngày bán ra thị trường hàng trăm nồi cá còm.

Chị Hoàng Thị Ngọc, chủ cơ sở kinh doanh cá còm sông Giằng, ở thị trấn Anh Sơn, Nghệ An, cho biết: "Cá giá hiện tại 150.000 đồng/nồi, do thơm ngon nên hiện tại không chỉ ở Nghệ An mà nhiều tỉnh thành khác, đặc biệt là người ở Hà Nội, đặt mua".

Cá còm ăn với cơm rất phù hợp với những ngày Tết

Trong tiết trời se lạnh đặc thù ngày Tết ở khu vực miền Bắc và khu vực Bắc miền Trung, được ăn cơm với cá còm kho nghệ sẽ là điều khó quyên đối với bất kỳ ai đã một lần thưởng thức món ăn dân dã, bình dị này.

Bài: Đức Ngọc - Ảnh: Hoàng Ngọc