Chiều nay 17-9, tại Hội nghị giao ban báo chí Thành ủy TP Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã thông tin về vụ cháy nhà kho xưởng của Công ty Cổ phần Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông).



Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Xuân Trường, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội, cho biết qua quá trình điều tra, Công an Hà Nội xác định nguyên nhân vụ cháy không có sự tác động của con người mà nguyên nhân là do sự cố điện ở bảng mạch điện tử của bóng đèn chiếu sáng (đèn led) bên trong tầng 2 của kho bán thành phẩm làm cháy các chi tiết bên trong của bóng đèn led, sau đó cháy lan ra xung quanh. Ngoài ra, về nguyên nhân vụ cháy, Công an TP Hà Nội cũng đã trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an và ra kết luận. "Chúng tôi khẳng định không có sự phá hoại trong vụ việc này" - Thượng tá Trường nhấn mạnh.

Bà Vương Thị Vân Khánh, Chánh Văn phòng quận Thanh Xuân, tại buổi họp báo

Về lý do chậm công bố nguyên nhân vụ cháy, Thượng tá Trường cho rằng ngày 13-9, Công an TP Hà Nội mới tiếp nhận kết quả điều tra, qua điều tra Công an phải thông báo tới VKS và các Bộ, ngành. Đến ngày 14, 15-9, Công an TP đã báo cáo Thành uỷ và hôm nay họp báo tại đây.

Nhiều phóng viên báo đài đã đặt câu hỏi về văn bản cảnh báo sau vụ cháy do Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Đình là đúng hay sai? Và có hay không việc Phó Chủ tịch bị UBND quận kiểm điểm?

Liên quan đến việc này, bà Vương Thị Vân Khánh, Chánh Văn phòng quận Thanh Xuân, khẳng định UBND quận Thanh Xuân không yêu cầu UBND phường Hạ Đình thu hồi văn bản cảnh báo người dân sau đám cháy. Ngoài ra, UBND quận cũng không có văn bản nào đề nghị kiểm điểm phó Chủ tịch phường.

Trả lời thêm về việc này, Chủ tịch UBND phường Hạ Đình Thái Minh Tuấn cho biết ngày 29-8, UBND phường có văn bản thông báo cảnh báo sau vụ cháy do Phó Chủ tịch UBND phường Trần Thị Nhiên ký và cùng ngày UBND phường có văn bản thu hồi lại văn bản trên.

Ông Thái Minh Tuấn xác nhận, đến thời điểm hiện tại, chưa nhận được bất cứ văn bản nào của UBND quận Thanh Xuân yêu cầu kỷ luật cán bộ ký ban hành văn bản thông báo cảnh báo.

Về thống kê số hộ dân di tản, ông Tuấn cho hay đến nay, đang vắng 15 hộ với 41 nhân khẩu, trên tổng số hơn 5.000 hộ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 18 giờ chiều 28-8, khi xảy ra vụ cháy ở Công ty Rạng Đông, các nhà chức trách phải huy động 15 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy. Đến khoảng hơn 22 giờ đêm 28-8, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 6.000 m2 diện tích kho xưởng của Công ty Rạng Đông và hàng chục nhà dân sống xung quanh bị ảnh hưởng. Có 58 hộ dân với 213 nhân khẩu bị ảnh hưởng phải di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Toàn cảnh vụ cháy

Tổng cục Môi trường cho biết vụ hỏa hoạn làm cháy khoảng 6.000 m2 kho chứa sản phẩm. Trong đó, có 480.000 bóng đèn huỳnh quang các loại (chủ yếu là loại đèn dài 1,2 m, sử dụng thủy ngân (Hg) lỏng với hàm lượng là 20 mg/bóng); 1.600.000 bóng đèn compact (sử dụng 1 viên Amalgam/bóng đèn, hàm lượng Hg khoảng 22%-30%); 2.000.000 bóng đèn tròn. Ngoài ra còn có nguyên liệu và một số loại hóa chất độc hại.

Theo báo cáo ban đầu của Công ty Rạng Đông, ngay sau khi vụ cháy xảy ra, từ năm 2016, công ty chỉ sử dụng viên Amalgam (hỗn hống của Hg - Zn và Bismut) để sản xuất bóng đèn và khối lượng viên Amalgam trong kho chứa hóa chất tầng 1 bị cháy chỉ còn vài kg.

Tuy nhiên, Tổng cục Môi trường cho biết qua kiểm tra thực tế ngày 31-8 và qua "đấu tranh" quyết liệt, lãnh đạo Công ty Rạng Đông mới thừa nhận toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy sử dụng thủy ngân lỏng (độc tính cao hơn so với viên Amalgam), có khối lượng thủy ngân theo tính toán của các nhà khoa học là 30 mg/bóng. Khối lượng hóa chất còn lại tại nhà máy sau vụ cháy gồm: 4.510.712 viên Amalgam với trọng lượng là 41,75 kg; 108,9 kg Hg lỏng, trong đó 34,3 kg được bảo quản an toàn cùng với viên Amalgam trong tủ cấp đông tại khu vực bị cháy. Lượng thủy ngân đã phát tán ra ngoài môi trường do sự cố cháy nổ có thể từ 15,1 kg đến 27,2 kg.