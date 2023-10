Sáng 18-10, tại cửa bắc hầm Trường Vinh (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa), Bộ Giao thông vận tải tổ chức lễ khánh thành 2 dự án cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu.

Nối thông tuyến cao tốc từ Hà Nội đến Nghệ An dài 251 km

Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn có chiều dài 43 km và Dự án Nghi Sơn - Diễn Châu có chiều dài 50 km, đi qua các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã đưa vào khai thác tạm từ ngày 1-9-2023, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Quốc khánh 2-9-2023.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế và thời gian thi công gặp nhiều khó khăn, nhưng hai tuyến đường cao tốc qua tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An được đưa vào khánh thành sẽ tạo thành trục xương sống hành lang kinh tế của đất nước kết nối với các loại hình đường bộ, đường biển, đường sắt và hàng không.

"Hai dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu được khánh thành với tổng chiều dài trên 94 km là dấu mốc đáng nhớ, khi Cửa khẩu Hữu Nghị đến Nghệ An đã được kết nối xuyên suốt, thúc đẩy kinh tế - xã hội, trung tâm công nghiệp du lịch giữa các tỉnh, thành"- Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng cũng biểu dương các lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ngành giao thông, công nhân người lao động, nhà thầu, đơn vị tư vấn đã nỗ lực, quyết tâm cao, đề xuất các giải pháp hoàn thành các hạng mục xử lý nền đất yếu hay cầu hầm….

Cùng đó, là sự chủ động vào cuộc của bộ, ngành và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã chỉ đạo đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tái định cư đã được nhân dân ủng hộ và đồng lòng.

Dự án Quốc lộ 45 - Nghi Sơn dài 43,28 km, quy mô 4 làn xe với tổng mức đầu tư 5.534 tỉ đồng. Trên tuyến có 2 nút giao liên thông gồm nút giao Vạn Thiện kết nối với quốc lộ 45 và đường Nghi Sơn - Thọ Xuân; nút giao Nghi Sơn kết nối với đường Hồ Chí Minh đoạn Nghi Sơn - Bãi Trành và đường vào nhà máy xi-măng Công Thanh.

Dự án Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50 km, quy mô 4 làn xe với tổng mức đầu tư 7.293 tỉ đồng. Trên tuyến có 3 nút giao liên thông gồm nút giao Quỳnh Vinh và Quỳnh Mỹ kết nối quốc lộ 48D; nút giao Diễn Cát kết nối với quốc lộ 7.

Hai tuyến cao tốc hiện vẫn thiếu trạm dừng nghỉ. Bộ GTVT đang triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Dự kiến, cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn sẽ có trạm dừng nghỉ tại Km24, cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu bố trí trạm dừng nghỉ tại Km427+035 (2 bên đường).



Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ khẳng định việc hoàn thành hai dự án cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu đã nâng tổng số km đường cao tốc Bắc - Nam lên khoảng 1.050 km, qua đó, góp phần nối thông tuyến đường bộ cao tốc từ Hà Nội đến Nghệ An dài 251 km, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An còn khoảng 3,5 giờ so với 5 giờ như trước đây.