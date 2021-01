Sáng nay 7-1, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức lễ thông xe dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long (Hà Nội) sau gần 5 tháng thực hiện. Dự án do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 270 tỉ đồng. Công tác triển khai thi công sửa chữa bắt đầu từ 16-8-2020.

Lễ thông xe dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long sau 5 tháng thực hiện

Cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng, được xây dựng từ năm 1974, khánh thành năm 1985. Cầu có nhịp chính vượt sông dài 1.680 m gồm 15 nhịp giàn thép, tạo thành 5 liên dầm liên tục, mỗi liên có độ dài 336 m. Cầu gồm 2 tầng: Cầu đường sắt và xe thô sơ ở tầng dưới, và cầu đường ôtô nằm ở tầng trên.

Theo ông Nguyễn văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sau hơn 15 năm khai thác, phần mặt đường ôtô trên cầu chính đã xuất hiện các hư hỏng. Từ sau lần sửa chữa lớn năm 2009 và nhiều lần sửa chữa cục bộ, đến trước năm 2020, các hư hỏng trên mặt đường trong phạm vi giàn thép vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Nguyên nhân chính gây hư hỏng mặt cầu do cấu tạo của bản thép mặt cầu dày 14 mm là mỏng so với tiêu chuẩn hiện nay (tối thiểu bằng 18mm). Do đó, bản mặt cầu thép biến dạng uốn quá mức, gây nứt lớp bêtông nhựa bên trên.

Chính thức thông xe cầu Thăng Long sau gần 5 tháng sửa chữa

Chính vì vậy, giải pháp là sử dụng công nghệ hàn đinh neo Plasma liên kết với bản thép sau đó lắp đặt lưới cốt thép và rải bêtông cốt sợi thép siêu tính năng (UHPC) cường độ chịu nén gấp 3 lần bêtông thông thường. Sau khi hoàn thành rải bêtông UHPC sẽ quét keo epoxy dính bám trước khi thảm bêtông nhựa polime dày tối thiểu 4 cm.

Với phương án này, mặt cầu sẽ đảm bảo tuổi thọ của lớp bêtông siêu tính năng (UHPC) tương đương với bản thép mặt cầu, tối thiểu là 30 năm và lớp phủ bêtông nhựa Polime là từ 5 - 10 năm.

"Việc hoàn thành dự án sửa chữa cầu Thăng Long sẽ kết nối đồng bộ và phát huy hiệu quả khai thác của toàn tuyến Vành đai III TP Hà Nội, góp phần quan trọng vào lưu thông và kết nối vận tải giữa nội thành Hà Nội với sân bay Quốc tế Nội Bài và với các tỉnh thành trong cả nước, giảm ùn tắc giao thông"- ông Huyện nói.

Phát biểu tại lễ thông xe, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết đây là dự án sửa chữa quan trọng, việc hoàn thành đúng vào dịp đầu năm 2021 để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và sắp Tết Nguyên đán.

Cầu Thăng Long được xây dựng nhờ sự giúp đỡ của Trung Quốc và Liên Xô. Khi xây dựng hoàn thành, cây cầu đã trở thành biểu tượng của thời kỳ đó, là cây cầu hiện đại nhất Việt Nam, đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội của Hà Nội và đất nước. Người dân từ miền Nam ra đều lên cây cầu tham quan. Tuy nhiên do cầu thiết kế đã lâu và có đặc tính riêng nên trong quá trình sử dụng mặt cầu bị biến dạng, nứt, sụt lún, ảnh hưởng an toàn công trình.

Để đảm bảo hiệu quả công trình, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ phối hợp với Hà Nội bàn giao công trình, khai thác đảm bảo tuyệt đối an toàn hiệu quả, trong đó lưu ý kiểm soát xe tải qua cầu để đảm bảo không vượt quá tải trọng và chất lượng cầu.

Một số hình ảnh:

Video cầu Thăng Long trong ngày thông xe

Toàn cảnh buổi lễ cắt băng khánh thành cầu Thăng Long vào sáng 7-1

Sau gần 5 tháng thi công sửa chữa, cầu Thăng Long đã được hoàn thiện

Các đại biểu cắt băng khánh thành

Các đại biểu đến xem hình ảnh trước khi cầu Thăng Long sửa chữa

Rất đông phóng viên các báo đài quan tâm về sự kiện cắt băng khánh thành cầu Thăng Long

Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBNN TP Hà Nội, phát biểu tại buổi lễ

Lớp nhựa mặt cầu được gia cường thêm với 1,4 triệu đinh neo và thép