Người phụ nữ treo lơ lửng ở tòa nhà chung cư.

Chiều ngày 1-10, thông tin từ UBND phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An cho biết lực lượng công an phường này vừa giải cứu thành công một phụ nữ có ý định tự tử từ tầng cao của chung cư.



Trước đó, theo thông tin ban đầu vào khoảng gần 12 cùng ngày chị, Bùi Thị H. (SN 1982, trú tại 1 căn hộ ở tầng 10 của Chung cư Trung Đức Tower) bất ngờ leo ra lan can hành lang của căn hộ để nhảy xuống đất. Quá trình leo ra lan can để nhảy thì chị H. bị kẹt lại ở lan can và treo lủng lẳng phía ngoài.

Phát hiện sự việc, những người dân xung quanh đã lập tức báo cho bảo vệ tòa nhà và Công an phường Hưng Bình để đến giải cứu. Sự việc xảy ra vào giờ nghỉ trưa khiến rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Ai cũng sợ hãi khi nhìn cảnh một người phụ nữ "treo" lủng lẳng ở tầng cao của chung cư.

Nhận được tin báo, Công an phường Hưng Bình lập tức đến cùng với bảo vệ tòa nhà lên để giải cứu người phụ nữ này. Ở phía dưới đất, bảo vệ tòa nhà lấy một chiếc đệm lớn đặt phía dưới phòng trường hợp người này bị rơi xuống. Sau đó, lực lượng chức năng đã tiếp cận được người phụ nữ dùng dây buộc vào người kéo lên an toàn.

Theo thông tin ban đầu nguyên nhân người phụ nữ có ý định tự tử là do nợ nần.