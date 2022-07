Các ngân hàng nói gì?

Liên quan đến việc một số tài xế phản ánh nạp tiền vào tài khoản thanh toán thu phí không dừng trên cao tốc mở tại 2 đơn vị cung cấp là VETC và VDTC phải trả phí cao, đại diện một số ngân thương mại, ví điện tử nói các mức phí đều theo quy định hiện hành.

Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), chiều 29-7, một lãnh đạo ngân hàng này cho biết vẫn đang áp dụng mức phí nộp tiền Top up vào tài khoản ETC là 3.300 đồng gồm thuế GTGT khi khách hàng nộp 1 triệu đồng. Dự kiến vài ngày tới, VietinBank sẽ đưa hình thức nộp tiền qua Top up của VETC lên ứng dụng và khách hàng được miễn phí. Riêng với tài khoản ePass của khách hàng mở tại VDTC thì phải qua đơn vị trung gian là VNPay và đơn vị này đang thu phí nên VietinBank vẫn phải thu phí khách hàng.

Trong khi đó, một lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho biết Sacombank miễn phí nạp tiền qua Internet Banking và Mobile Banking khi tài xế mở tài khoản của VETC hoặc ePass để thanh toán phí không dừng trên cao tốc. Theo tìm hiểu, tùy chính sách của từng ngân hàng thương mại, ví điện tử và đơn vị trung gian thanh toán mà mức phí sẽ khác nhau. Riêng với thẻ ghi nợ quốc tế hoặc thẻ tín dụng, lãnh đạo, các ngân hàng thương mại giải thích không chỉ nạp tiền với thu phí không dừng mà kể cả các loại dịch vụ khác. Nếu người dùng nạp tiền trực tiếp từ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ quốc tế mức phí cũng sẽ rất cao. Do đó, rất ít tài xế chọn cách nạp tiền vào tài khoản VETC hoặc ePass bằng thẻ quốc tế.

T.Phương