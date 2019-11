Trước băn khoăn của dư luận về việc xe ôtô hạng sang sở hữu biển số đẹp, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra tối ngày 5-11, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết việc cấp biển số xe được thực hiện theo trình tự của pháp luật, trong đó có việc bấm biển số ngẫu nhiên.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, quy trình về cấp biển đã được quy định rõ trong các văn bản pháp luật hiện hành, hướng dẫn khai hồ sơ cũng như bấm biển số ngẫu nhiên tại các sơ sở đăng ký phương tiện trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định trên thực tế, xe taxi hay xe môi trường đều có biển số đẹp - Ảnh minh họa: Lê Phong

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết quy trình bấm biển số ngẫu nhiên đã được người dân rất đồng tình. Theo tướng Ngọc, trên thực tế, xe taxi hay xe của công ty môi trường đều có biển số đẹp, do bấm chọn ngẫu nhiên mà có.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết thêm Bộ Công an đang xây dựng dự thảo đề án đấu giá biển số xe đẹp để xin ý kiến các bộ ngành, địa phương và những cơ quan liên quan.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã đưa tin, Đội Đăng ký, Quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM đã báo cáo quy trình cấp biển số xe siêu đẹp 51G-999.99 cho xe BMW 330i (trị giá 2,5 tỉ đồng) gây xôn xao trên mạng xã hội những ngày qua.

Kiểm tra trên danh sách các xe biển số đẹp đăng ký tại TP HCM cho thấy tỉ lệ xe có giá từ 2 tỉ đồng trở lên phần lớn là có biển số ngũ quý (111.11, 222.22, 666.66, 999.99…). Cụ thể, BKS 51F-666.66 đăng ký bởi chiếc Mercedes SL350 (trên 5,5 tỉ đồng) do một công ty ở quận 4 sở hữu; BKS 51G-666.66 là chiếc Mercedes S450 (4,1 tỉ đồng) do một người nữ tên C. (quận Bình Thạnh) đứng tên; xe BKS 51F222.22 thuộc hãng Lexus LS600 (giá 5,2 tỉ đồng) do người tên L. (ngụ quận 3) sở hữu; xe Lexus LX570 có BKS 51F-999.99 (giá 8,3 tỉ đồng)…



Thực tế này đã khiến dư luận hoài nghi về việc xe ôtô hạng sang thì mặc nhiên sẽ sở hữu được biển số xe đẹp.