Thủ tướng biểu dương Công an Thừa Thiên - Huế trong công tác cải cách hành chính

03/03/2018 15:39

Sáng 3-3, trên đường đi công tác tại TP Huế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra Trung tâm Tiếp công dân của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra Trung tâm Tiếp công dân của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Qua kiểm tra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá rất cao tinh thần, thái độ phục vụ người dân của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tại Trung tâm Tiếp công dân. Mặc dù là ngày thứ bảy, lượng người đến liên hệ công việc rất đông nhưng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, nhanh chóng giải quyết các thủ tục của người dân về hộ khẩu, hộ chiếu, giấy thông hành và các thủ tục xuất nhập cảnh khác, chứng minh nhân dân, đăng ký phương tiện giao thông đường bộ và xử phạt hành chính…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khen ngợi, biểu dương nỗ lực của lực lượng Công an Thừa Thiên - Huế trong công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân. Đồng thời, chỉ đạo Công an Thừa Thiên - Huế phải tiếp tục phát huy những kết quả và thành tích đạt được, tiếp tục tham mưu, phối hợp ra sức đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần xây dựng Huế là nơi có thiên nhiên đẹp, con người đẹp, điểm đến an toàn và bình yên của mọi người.

Được biết, trong năm 2017, với những nỗ lực không ngừng trong công tác cải cách hành chính, nhất là với sự ra đời của Trung tâm Tiếp công dân, chỉ số cải cách hành chính của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đạt 91,75%, đứng thứ 15/63 công an các địa phương trên toàn quốc.









Q.Nhật