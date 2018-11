Thủ tướng dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc

Đối với Việt Nam, trong vai trò là cửa ngõ của ASEAN, trong quá trình thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc, cầu nối giữa Cộng đồng kinh tế ASEAN và Trung Quốc, Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc 2018 là sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch quan trọng giúp tăng cường liên kết với các nước trong khu vực, khai thác tối đa lợi ích do Khu vực tự do mậu dịch ASEAN-Trung Quốc đem lại, đồng thời tăng cường xuất khẩu hàng hóa dịch vụ của Việt Nam sang Trung Quốc và các nước ASEAN cũng như của các nước ASEAN sang Trung Quốc qua các cửa khẩu của Việt Nam.

Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc từ đầu năm 2018 đến nay tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực và đạt một số tiến triển mới. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại và thị trường khách du lịch lớn nhất của Việt Nam . Việt Nam cũng là đối tác thương mại và du lịch lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN.

9 tháng năm 2018, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc đạt hơn 76 tỉ USD. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam (sau Mỹ).

Năm 2017, đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam đạt 2,17 tỉ USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2016, lần đầu tiên là nhà đầu tư FDI lớn thứ tư trong năm của Việt Nam . Tính lũy kế đến cuối tháng 9-2018, Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam 2.041 dự án, với số vốn đăng ký 12,78 tỉ USD, đứng thứ 7/129 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu về lượng du khách nước ngoài đến Việt Nam . Năm 2017, hơn 4 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc đã vào Việt Nam . 9 tháng năm 2018, hơn 3,8 triệu lượt du khách Trung Quốc đã đến Việt Nam du lịch, tăng 29,7% so với cùng kỳ.