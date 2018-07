Thủ tướng dự khánh thành nghĩa trang liệt sĩ tại Quảng Nam

23/07/2018 13:34

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sĩ, sáng 23-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự Lễ dâng hương khánh thành nghĩa trang và nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Quế Phú (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).



Qua các cuộc kháng chiến, xã Quế Phú là một trong những địa phương chịu nhiều hy sinh, mất mát. Toàn xã có có 714 liệt sĩ, gần 180 cán bộ lão thành cách mạng, gần 120 mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 500 thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc hóa học, hơn 1.100 gia đình được tặng thưởng huân, huy chương…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại lễ khánh thành nghĩa trang liệt sĩ xã Quế Phú

Thực hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", xã Quế Phú đã huy động nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã với tổng kinh phí hơn 12 tỉ đồng. Nhà bia ghi tên liệt sĩ của xã cũng được nâng cấp, sửa chữa với tổng kinh phí hơn 2 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn luôn ghi nhớ công lao to lớn, sự hi sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ, những cống hiến lớn lao của các gia đình có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc.

Gửi lời thăm hỏi ân cần đến các gia đình của xã Quế Phú anh hùng, Thủ tướng cho rằng các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ hết sức ý nghĩa, nhằm giáo dục truyền thống tốt đẹp của quê hương cho thế hệ trẻ hôm nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao cách làm của địa phương trong việc huy động nguồn xã hội hóa xây dựng công trình mang ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cho đất nước. Thủ tướng cũng mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục truyền thống cách mạng phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh; các gia đình có công luôn gương mẫu, tiếp tục có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước…

Tr.Thường