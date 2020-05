Trong chuyến thăm, làm việc và tham dự một số sự kiện khởi công, khánh thành các dự án trọng điểm của TP Hải Phòng, chiều 3-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm; việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng

Cùng tham dự còn có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.



Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến nay, cả nước cơ bản khống chế, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Việt Nam được các nước, cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao về sự đoàn kết, thống nhất, ý chí quyết tâm trong phòng, chống dịch. "Tuy nhiên, chúng ta không chủ quan, tiếp tục theo dõi vì diễn biến dịch bệnh trên thế giới còn phức tạp, chưa có vaccine, thuốc đặc trị. Tinh thần của chúng ta là khóa chặt bên ngoài, dập dịch từ bên trong" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý cả nước đang thực hiện nhiệm vụ kép, hy sinh quyền lợi ngắn hạn về kinh tế, nhưng về lâu dài phải phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, không để đứt gãy nền kinh tế.

Vui mừng khi biết Hải Phòng có mức tăng trưởng kỷ lục trong quý I/2020 (14,9%), Thủ tướng bày tỏ mong muốn không chỉ nghe về kết quả mà nghe về nguyên nhân của kết quả đó, về các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đầu tư công, triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự. Thủ tướng cũng muốn nghe quyết tâm mới của Hải Phòng trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch hậu Covid-19 tại TP.

"Hải Phòng cần quyết tâm đi đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Nhà nước năm 2020, đạt mục tiêu đề ra. Đó là bài toán, câu hỏi lớn đòi hỏi quyết tâm lớn, là "lửa thử vàng" đối với thành phố cảng"- Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc

Nhấn mạnh "bàn tiến chứ không bàn lùi", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành cố gắng tháo gỡ, tạo mọi điều kiện cho Hải Phòng hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra, là tấm gương cho các địa phương trên cả nước.

Theo báo cáo của Thành ủy Hải Phòng, quý I/2020, tổng sản phẩm trên địa bàn TP (GRDP) tăng 14,9%, cao gấp gần 4 lần cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) Quý I/2020 tăng 22,7%, gấp 3,91 lần cả nước là 5,8%; 4 tháng đầu năm tăng 16,18%.

Xuất khẩu của Hải Phòng tăng trưởng ấn tượng với kim ngạch quý I/2020 tăng 15,62% (trong khi cả nước chỉ tăng 0,5%); thu ngân sách đạt 18.890 tỉ đồng.

Cùng với đó, việc phát triển doanh nghiệp (DN) của TP cũng đạt kết quả tích cực. Tổng số hơn 34 ngàn DN, tỷ lệ khoảng 60 người dân/DN (cao hơn rất nhiều mức bình quân cả nước); 4 tháng đầu năm 2020, thành lập mới 837 DN với số vốn đăng ký 5.643 tỉ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý I đạt hơn 30.662 tỉ đồng, tăng gần 3%.

Cùng với đó, Hải Phòng cũng là một trong nhiều địa phương triển khai tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa phương này đã thực hiện các gói hỗ trợ cho DN, người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời gắn với thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội...

Tại cuộc làm việc, Hải Phòng đề xuất Thủ tướng quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành sớm có ý kiến thẩm định, trình Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư Dự án Thành phố giáo dục quốc tế Hải Phòng do Tập đoàn Nguyễn Hoàng đề xuất; Dự án hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát, quận Hải An (200 ha) và Dự án hạ tầng Khu công nghiệp Thủy Nguyên, huyện Thủy Nguyên (319 ha) do Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes (thuộc Tập đoàn Vingroup) đề xuất.

Về chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực đảo Cát Hải và đảo Cát Bà trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hải Phòng, ngày 18-12-2018, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 1902/TTg-CN chấp thuận cập nhật Dự án tuyến cáp treo 3 dây Cát Hải - Phù Long vào Quy hoạch chung TP Hải Phòng và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Đến nay, Dự án tuyến cáp treo do Tập đoàn Sun Group đầu tư hoàn thành, khánh thành trong dịp 13-5 này. Để phát huy hiệu quả của tuyến cáp treo và tiếp tục triển khai các dự án du lịch, khu vui chơi giải trí nhằm mục tiêu xây dựng Cát Bà trở thành trung tâm du lịch quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, cần điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực đảo Cát Hải và đảo Cát Bà. Hiện nay, TP Hải Phòng và Tập đoàn Sun Group đã hoàn thành việc lập Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Do đó, TP đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý phê duyệt, điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực đảo Cát Hải và đảo Cát Bà.

Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương để hai địa phương sớm triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ TP Uông Bí (Quảng Ninh) đến cầu vượt Quán Toan (Hải Phòng), trong giai đoạn 2020-2022 bằng nguồn vốn ngân sách của hai địa phương (tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.500 tỉ đồng).

Đặc biệt, Hải Phòng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng đề án trình Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương để công nhận quần thể di tích lịch sử Bạch Đằng Giang bao gồm: quần thể các bãi cọc Bạch Đằng năm 938, năm 981, năm 1288 và các di tích lịch sử liên quan tới các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc trên dòng sông Bạch Đằng là Di tích cấp Quốc gia đặc biệt, tiến tới đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.