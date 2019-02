Thủ tướng "xông đất" Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng

05/02/2019 14:46

Đại tá Trương Chí Lăng - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, cho hay năm 2018, Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đạt được kết quả toàn diện trong các mặt công tác. Trong đó, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo TP xây dựng các tiềm lực bảo đảm an ninh – quốc phòng. Dịp Tết Nguyên đán, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng luôn đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội, tăng cường tuần tra và sẵn sàng chiến đấu.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng

Theo Đại tá Trương Chí Lăng, trong năm 2019, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng sẽ tăng cường đảm bảo an ninh các sự kiện lớn, phối hợp các lực lượng vũ trang ngăn chặn kịp thời các vụ án liên quan xã hội đen, cho vay nặng lãi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Đà Nẵng đã có những bước phát triển nổi bật trong năm 2018, đặc biệt là về thu hút đầu tư và du lịch. Cũng trong năm này, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết 43 để định hướng phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

"Đà Nẵng ở vị trí hết sức quan trọng về quân sự, quốc phòng, kinh tế. Có thể nói Đà Nẵng là thủ đô của miền Trung - Tây Nguyên. Các lực lượng vũ trang tại Đà Nẵng cần tập trung đấu tranh với "4 nguy cơ": Tự diễn biến, tự chuyển hóa; diễn biến hòa bình; tụt hậu; tham nhũng. Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng cần tăng cường công tác dân vận, phương châm là "dân vận khéo, việc gì cũng xong" – Thủ tướng nhắc nhở.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng

Cũng trong sáng này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và chúc tết tập thể lãnh đạo phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Thủ tướng bày tỏ mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thuận Phước đoàn kết, cùng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Tin-ảnh: B.Vân