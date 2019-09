Vụ cháy tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông xảy ra khoảng 18 giờ chiều 28-7. Ngay sau khi nhận tin báo, khoảng 15 xe chữa cháy được điều tới hiện trường chữa cháy, sau đó, hàng trăm chiến sĩ, nhiều lực lượng và hàng chục xe chữa cháy đã được huy động, tăng cường chữa cháy.

Đến khoảng hơn 22 giờ đêm 28-8, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người, có 2 chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ bị ngạt khói, được đưa đi bệnh viện.

Đám cháy đã thiêu rụi khoảng 6.000 m2 diện tích kho xưởng của Công ty Rạng Đông và hàng chục nhà dân sống xung quanh bị ảnh hưởng. Có 58 hộ dân với 213 nhân khẩu bị ảnh hưởng phải di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tổng cục Môi trường cho biết vụ hỏa hoạn làm cháy khoảng 6.000 m2 kho chứa sản phẩm. Trong đó, có 480.000 bóng đèn huỳnh quang các loại (chủ yếu là loại đèn dài 1,2 m, sử dụng thủy ngân (Hg) lỏng với hàm lượng là 20 mg/bóng); 1.600.000 bóng đèn compact (sử dụng 1 viên amalgam/bóng đèn, hàm lượng Hg khoảng 22%-30%); 2.000.000 bóng đèn tròn. Ngoài ra còn có nguyên liệu và một số loại hóa chất độc hại.

Theo báo cáo ban đầu của Công ty Rạng Đông ngay sau khi vụ cháy xảy ra, từ năm 2016, công ty chỉ sử dụng viên amalgam (hỗn hống của Hg - Zn và Bismut) để sản xuất bóng đèn và khối lượng viên amalgam trong kho chứa hóa chất tầng 1 bị cháy chỉ còn vài kg.

Tuy nhiên, Tổng cục Môi trường cho biết qua kiểm tra thực tế ngày 31-8 và qua "đấu tranh" quyết liệt, lãnh đạo Công ty Rạng Đông mới thừa nhận toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy sử dụng thủy ngân lỏng (độc tính cao hơn so với viên amalgam), có khối lượng thủy ngân theo tính toán của các nhà khoa học là 30 mg/bóng. Khối lượng hóa chất còn lại tại nhà máy sau vụ cháy gồm: 4.510.712 viên amalgam với trọng lượng là 41,75 kg; 108,9 kg Hg lỏng, trong đó 34,3 kg được bảo quản an toàn cùng với viên amalgam trong tủ cấp đông tại khu vực bị cháy. Lượng thủy ngân đã phát tán ra ngoài môi trường do sự cố cháy nổ có thể từ 15,1 kg đến 27,2 kg.