Theo phản ánh, nhiều người dân trong đó có cả thương binh ở xã An Thái, huyện An Lão, TP Hải Phòng cho hay, cách đây khoảng 1 tháng, họ phải nộp 140.000 đồng khi làm căn cước công dân (CCCD) gắn chip.



Trụ Sở UBND xã An Thái (huyện An Lão, TP Hải Phòng)

Bà N.T.T (SN 1962, thôn Quán Bế, xã An Thái) kể khoảng gần 1 tháng trước, vợ chồng bà đi làm CCCD gắn chip tại trụ sở UBND xã. Lúc làm thẻ CCCD gắn chip (chuyển từ thẻ CCCD cũ), bà bị thu 140.000 đồng/người, bao gồm tiền chuyển phát về tận nhà và không nhận được biên lai.

Cũng theo bà N.T.T., mới đây, bỗng dưng vợ chồng bà T. được nhận lại mỗi người 85.000 đồng.

Tương tự, chiều 7-4, cùng với việc nhận được thẻ CCCD mới, bà V.T.C (SN 1962, cũng trú tại thôn Quán Bé, xã An Thái) cũng đã được trả lại số tiền 85.000 đồng. Theo bà C, tại buổi đi làm CCCD, bà C cũng phải nộp số tiền 140.000 đồng, nhưng do lượng người làm quá đông, nên bà C cũng không thắc mắc gì. Sau này mới biết, số tiền đó cao hơn so với quy định.

Không chỉ 2 trường hợp này, một số người dân khác ở xã An Thái cũng cho hay, họ cũng phải nộp số tiền 140.000 đồng để làm thẻ CCCD gắn chip. Đặc biệt trong đó có cả trường hợp ông N.V.L (SN 1956, trú tại thôn Tiên Cầm, xã An Thái) - là thương binh hạng 1/4, thuộc diện được miễn lệ phí làm thẻ CCCD gắn chip theo quy định.

Ông N.V.L cho biết, hôm làm thủ tục, ông cùng con trai 28 tuổi bị thiểu năng trí tuệ đến UBND xã An Thái. Thấy trường hợp của họ đặc biệt, cán bộ đã ưu tiên giải quyết trước và miễn lệ phí cho con trai ông L.. Còn ông L. vẫn phải nộp 140.000 đồng không có biên lai thu tiền.

Trao đổi với báo chí, một trưởng thôn của xã An Thái thông tin, vừa qua, những người dân nộp 140.000 đồng làm CCCD bất ngờ được trả lại 85.000 đồng, nộp 100.000 đồng được trả lại 45.000 đồng.



Liên quan đến phản ánh của người dân, thượng úy Đỗ Trọng Nghĩa, Trưởng Công an xã An Thái, khẳng định, trong thời gian Tổ công tác Công an huyện về địa phương làm thẻ căn cước gắn chíp cho bà con (từ chiều 8-3 đến đêm 12-3), việc thu phí làm thẻ do Tổ công tác của huyện thu, Công an xã không thu bất cứ lệ phí nào trong quá trình người dân đến làm thẻ căn cước.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, trung tá Phạm Duy Thành, Phó Công an huyện An Lão (phụ trách Quản lý hành chính), cho hay, Công an huyện có nhận được phản ánh người dân về việc thu phí cấp CCCD tại xã An Thái và hiện đang xác minh, làm rõ thông tin trên.



Phó Công an huyện An Lão khẳng định, Công an huyện không có chỉ đạo về việc thu 140.000 đồng làm CCCD gắn chip.

Ông Thành cũng cho hay sẽ kiểm tra và thông tin lại về khoản tiền 85.000 đồng mà người dân phản ánh đã được trả lại.

"Ngoài lệ phí cố định cấp mới, cấp đổi, cấp lại, đơn vị thu tiền chuyển phát nhanh (30.000 đồng/người). Tuy nhiên, có gia đình 2-3 người cùng làm thủ tục thì việc thu 30.000 đồng/người tiền chuyển phát nhanh là chưa đúng" - trung tá Thành nhấn mạnh.

Về trường hợp ông N.V.L (SN 1956, trú tại thôn Tiên Cầm, xã An Thái), là thương binh hạng ¼ mặc dù thuộc diện được miễn lệ phí làm thẻ căn cước nhưng vẫn phải nộp tiền, Phó trưởng Công an huyện An Lão cho biết: "Khi làm CCCD dân gắn chip, anh em không biết ông N.V.L. là thương binh, ngay sau khi nhận được phản ánh của báo chí, ngày 9-4, lực lượng công an đã trả lại số tiền 140.000 đồng làm CCCD và xin lỗi ông N.V.L.

Theo tìm hiểu, được biết trong đợt 1 từ ngày 8-3 đến 12-3, toàn xã An Thái có khoảng 1.600 người được làm thủ tục cấp thẻ căn cước gắn chip. Sau khi tiếp nhận phản ánh về việc nhiều người dân làm CCCD gắn chíp tại xã cao hơn quy định, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo để công an xã phối hợp các thôn trả lại phí "ship" cho người dân (30.000 đồng/người)...