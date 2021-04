Liên quan đến vụ việc người dân "tố" lực lượng bán chuyên trách Công an xã Tiên Minh (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) tự ý thu của người dân 100.000 đồng khi làm căn cước gắn chip, ngày 9-4, UBND huyện Tiên Lãng cho hay, UBND xã Tiên Minh đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 công an viên xã Tiên Minh.



Cụ thể, theo đề nghị của đại úy Nguyễn Duy Lộc, Trưởng Công an xã Tiên Minh, ngày 8-4, Chủ tịch UBND xã Tiên Minh đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai ông V.V.B. và ông B.V.T., những công an viên của xã Tiên Minh với lý do có khiếu nại của người dân đến việc thu tiền làm thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cao hơn quy định.

Hình ảnh người dân nộp tiền làm căn cước gắn chip tại xã Tiên Minh (Tiên Lãng, Hải Phòng).

Theo quyết địch của Chủ tịch UBND xã Tiên Minh, thời gian tạm đình chỉ công tác đối với hai công an viên là 15 ngày, bắt đầu từ ngày 8-4.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã phản ánh, một số người dân phản ánh đến báo chí về việc lực lượng công an viên thuộc Công an xã Tiên Minh thu 100.000 đồng của người dân khi đổi chứng minh nhân dân 9 số, căn cước công dân 12 số sang thẻ căn cước gắn chip

Việc thu khoản tiền này được công an viên lí giải là do làm "dịch vụ", sẽ đến tại nhà để trao thẻ căn cước gắn chip tới tận tay người dân…

Ngay sau sau khi nhận phản ánh của báo chí, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã khẩn trương chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Tiên Lãng vào cuộc xác minh.

Bước đầu, cơ quan công an xác định ngày 4-4, tại trụ sở UBND xã Tiên Minh (huyện Tiên Lãng), ông B.K.H. và bà V.T.T. đến làm thủ tục căn cước công dân gắn chip điện tử do bộ phận cấp căn cước công dân gắn chip điện tử lưu động của Công an huyện Tiên Lãng thực hiện.

Sau khi cấp xong, bà V.T.T có đưa một công an xã bán chuyên trách số tiền 200.000 đồng làm căn cước của 2 vợ chồng. Trong đó, bao gồm cả lệ phí chuyển đổi chứng minh nhân dân 9 số sang thẻ căn cước gắn chip của bà V.T.T.; lệ phí cấp lại căn cước của ông B.K.H. và tiền dịch vụ chuyển phát nhanh.

Phát hiện vụ việc thu phí không đúng quy định, Công an huyện Tiên Lãng đã yêu cầu công an xã bán chuyên trách trả lại tiền thừa của ông B.K.H. và bà V.T.T. và các trường hợp khác tương tự nếu có.

Hiện, Công an TP Hải Phòng vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp sai phạm.