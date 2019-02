Thưởng nóng 330 triệu đồng cho ban chuyên án phá băng “tín dụng đen” lớn nhất nước

14/02/2019 13:51

Sáng ngày 14-2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh này đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa trao thưởng tổng số tiền 330 triệu đồng cho ban chuyên án, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa trao thưởng số tiền 200 triệu đồng cho 2 chuyên án lớn mà Công an tỉnh Thanh Hóa vừa lập được

Theo đó, tại buổi lễ, tỉnh Thanh Hóa đã trao thưởng số tiền 200 triệu đồng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyên án phá băng nhóm tín dụng đen lớn nhất nước hoạt động ở 63 tỉnh, thành và chuyên án phá đường dây vận chuyển 10 kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam.

Ngoài ra, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, trao thưởng 20 triệu đồng cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và 10 triệu đồng cho Công an huyện Quan Sơn; Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, trao 100 triệu đồng từ Quỹ "Doanh nhân với an ninh trật tự" cho 2 ban chuyên án.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã ghi nhận và biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết trong đấu tranh trấn áp tội phạm hoạt động "tín dụng đen" và tội phạm ma túy của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa.

Những thành tích, kết quả đạt được trong công tác đấu tranh chống tội phạm mà Công an Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội tỉnh.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 29-11, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) tổ chức họp báo thông tin về kết quả điều tra ban đầu chuyên án triệt xóa tổ chức tín dụng đen hoạt động tại 63 tỉnh, TP trong cả nước dưới vỏ bọc Công ty Tài chính Nam Long (có trụ sở tại TP HCM). Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; khởi tố bắt giam 4 tháng 7 đối tượng, với kẻ cầm đầu là Nguyễn Đức Thành (SN 1988, ngụ phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM).

Băng nhóm tín dụng đen lớn nhất nước hoạt động ở 63 tỉnh, thành được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Công an triệt xóa cuối năm 2018

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Công ty Tài chính Nam Long không có đăng ký kinh doanh, chuyên thực hiện giao dịch cho vay với mức lãi suất "cắt cổ" lên tới hơn 1.000%/năm. Tính đến thời điểm bị phát hiện, đã có hơn 200 khách hàng dính bẫy tín dụng đen của công ty này và tổng số tiền giao dịch là hơn 510 tỉ đồng. Khi các con nợ chậm trả, các đối tượng sẵn sàng hành hung, đe dọa và cưỡng đoạt tài sản có giá trị gấp nhiều lần số tiền vay nợ.

Nhóm này đã tham gia bắt anh Nguyễn Văn Minh (SN 1999, ngụ xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang), là nhân viên của công ty bỏ trốn, sau đó đánh đập hành hạ anh Minh đến chết, với kiểu tra tấn như thời trung cổ bắt chọn ăn 1 bát cơm hoặc chọn ăn 1 bát chất thải bẩn của người.

Mới đây nhất, vào lúc 21 giờ ngày 10-2, tại Km49, Quốc lộ 217 thuộc địa phận xã Sơn Lư, huyện Quan Sơn, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Công an huyện Quan Sơn đã phối hợp bắt quả tang Lộc Văn Đương (SN 1972, ngụ xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn) đang vận chuyển trái phép 10 kg ma túy đá.

Hình ảnh nhân viên của băng nhóm tín dụng đen bị tra tấn đến chết

Qua khám xét tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 1 bao tải màu vàng bên trong có 10 túi ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng 1 kg/túi (tổng cộng 10 kg ma túy đá) cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Tại cơ quan công an, Lộc Văn Đương khai nhận đang vận chuyển thuê số ma túy nói trên cho 1 đối tượng người Lào từ Lào về Việt Nam với giá 200 triệu đồng.

Tuấn Minh