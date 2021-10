Sáng 27-10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông mưa to đến rất to, nước đổ về các hồ thủy điện lớn. Để ứng phó với tình hình mưa lũ, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp liên tục thông báo về việc xả nước tại các hồ chứa thủy điện trên sông Sêrêpốk (ranh giới giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) vào 3 nhóm Zalo.



Hồ Thủy điện Buôn Kuốp

Thông báo được gửi vào các nhóm Zalo vào sáng 27-10 cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 26-10, trên lưu vực sông Sêrêpốk 3 có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa tính đến 8 giờ ngày 27-10 phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 120 mm nên lưu lượng về các hồ chứa tăng cao. Từ đó, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã thông báo lưu lượng nước về hồ, lưu lượng điều tiết qua tràn và dự kiến cho ngày tới.

Một thông báo khác được gửi vào nhóm Zalo của hồ Thủy điện Buôn Tua Srah cho thấy lúc 8 giờ cùng ngày, lưu lượng nước về hồ Thủy điện Buôn Tua Srah là 396 m3/giây, đồng thời dự báo lưu lượng nước về hồ tại 4 thời điểm trong khoảng thời gian từ chiều 27 đến 8 giờ sáng 28-10. Từ đó, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cung cấp thông tin về lưu lượng xả tại các thời điểm tương ứng trên.

Cùng với đó, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đều đặn gửi các thông tin về dự báo thời tiết, tình hình mưa lũ, lưu lượng nước về hồ, thời gian, lưu lượng xả tràn… Trong tin nhắn cũng dẫn đường link website của công ty (cập nhật 15 phút/lần về các thông tin điều tiết) để các thành viên trong nhóm theo dõi chi tiết.

Thông tin được cập nhật trên nhóm Zalo

Ông Nguyễn Đức, Phó giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, cho biết vào tháng 6-2021, công ty tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Hội nghị cũng bàn về vấn đề một số người dân nói không nghe được thông tin xả lũ. Tại đây, công ty cũng trình bày theo quy định khi xả lũ, công ty thông báo cho chính quyền địa phương và chính quyền thông báo cho người dân. Do đó, đại diện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã thảo luận, thống nhất nên đa dạng hình thức thông tin, báo cáo như: nhắn tin qua điện thoại, Zalo để chính quyền địa phương và người dân trong vùng ảnh hưởng dễ dàng nắm bắt.

Sau hội nghị, công ty đã thành lập các nhóm Zalo bao gồm đầy đủ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các cấp và người dân vùng hạ du. Trong nhóm này, công ty chủ động gửi quy chế phối hợp, chia sẻ các video mô tả về quy trình vận hành hồ chứa, cung cấp đầy đủ thông tin về thời gian xả tràn, dung lượng xả và dự kiến mức xả có thể tăng để các đơn vị và người dân nắm bắt kịp thời.

Bên cạnh đó, hiện tại dưới 3 nhà máy thủy điện của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã lắp đặt, vận hành tổng cộng 21 trạm thông báo, còi hú mỗi khi có thay đổi lưu lượng dòng chảy trên sông Sêrêpốk để người dân biết.

Bảng cập nhật lưu lượng 15 phút 1 lần trên website Công ty Thủy điện Buôn Kuốp

Trước đó, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã có giải pháp truyền số liệu thủy văn đến máy chủ của Cục Quản lý Tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường để cung cấp dữ liệu giám sát thường xuyên, liên tục. Công ty bám sát các chỉ đạo về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Trong đó, ưu tiên phương án kết nối, chỉ đạo trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin (điện thoại, email, D-Office, Zoom Meeting, Microsoft Team…) phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa lũ 2021.