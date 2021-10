Ngày 10-10, UBND TP Thủ Đức (TP HCM) ban hành văn bản đánh giá lại cấp độ dịch Covid-19 tại 34 phường và xác định 23 phường được đánh giá thuộc cấp độ 1 (bình thường mới - vùng xanh) và 11 phường thuộc cấp độ 2 (vùng vàng).



Tiệm hớt tóc ở TP Thủ Đức được mở cửa trở lại

23 phường vùng xanh, gồm: An Lợi Đông, An Phú, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Thảo Điền, Thủ Thiêm, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Hiệp Phú, Long Bình, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Trường Thạnh, Phước Long A, Bình Thọ, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Trung, Linh Tây, Trường Thọ, Tam Phú. Trong đó 11 phường vùng vàng, gồm: An Khánh, Bình Trưng Tây, Bình Trưng Đông, Tân Phú, Phước Long B, Long Phước, Tam Bình, Bình Chiểu, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Xuân.

Theo công văn mới này, các cơ sở cắt tóc, gội đầu, thể dục- thể thao (gym, yoga...) được hoạt động tối đa 50% công suất và tối đa 10 người cùng một thời điểm. Riêng trung tâm thương mại cũng được hoạt động nếu đảm bảo quy định phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được hoạt động bán mang về, nhà hàng trong cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng, tham quan du lịch chỉ phục vụ tại chỗ cho khách lưu trú, tham quan, không tổ chức buffet. Quán bar, beer club, pub, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử; hoạt động chợ tự phát, bán hàng rong, vé số dạo tiếp tục dừng hoạt động.

Trước đó, ngày 2-10, TP Thủ Đức có 19 phường được đánh giá là cấp độ 2 về dịch (vùng vàng) và 15 phường còn lại được đánh giá cấp độ 3 (vùng cam). Tại 15 phường cấp độ 3 (vùng cam), các trung tâm thương mại, cơ sở cắt tóc, gội đầu, phòng gym vẫn tạm ngừng hoạt động.