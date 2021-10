Ngày 26-10, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em. "Từ tháng 11-2021, chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em sẽ được tổ chức trên toàn quốc với loại vắc-xin Comirnaty do Pfizer-BioNTech của Mỹ sản xuất. Đây là vắc-xin bảo đảm an toàn cho trẻ em" - Bộ Y tế thông tin.



Bảo đảm an toàn

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị liên quan của bộ và các địa phương chuẩn bị triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em theo độ tuổi đã hướng dẫn trong Văn bản 8688 ngày 14-10-2021 của Bộ Y tế. Việc tiêm vắc-xin Covid-19 sẽ được thực hiện trước với trẻ em ở độ tuổi từ 16-17, sau đó sẽ hạ thấp dần độ tuổi. Chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em được triển khai tương tự như chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 trong thời gian qua, với các điểm tiêm tại trạm y tế xã - phường, các trường học, các trung tâm y tế và các bệnh viện (đối với một số trẻ có bệnh nền, béo phì).

Trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm vắc-xin Comirnaty do Pfizer-BioNTech (Mỹ) sản xuất. Ảnh: QUANG LIÊM

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định yêu cầu hàng đầu trong tổ chức tiêm chủng cho trẻ em là bảo đảm an toàn. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương tăng cường theo dõi phản ứng sau tiêm để kịp thời hỗ trợ xử lý theo đúng quy định của Bộ Y tế. "Việc tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em sẽ được tiến hành trước tại các địa phương đã trải qua đợt giãn cách xã hội, có tỉ lệ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao; các địa phương có mật độ dân số đông, nguy cơ lây nhiễm cao. Bộ Y tế giao Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương tổ chức tập huấn chuyên môn cho tất cả tỉnh, thành phố về tiêm chủng cho trẻ em trong ngày 29-10, đồng thời cũng giao cho các đơn vị hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương trong việc tổ chức triển khai tiêm chủng" - ông Long nói.

Cũng theo Bộ Y tế, các địa phương cần thực hiện khám sàng lọc trước tiêm theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế và chỉ định tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Thực hiện theo dõi, chăm sóc sau tiêm, hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau tiêm theo các quy định của Bộ Y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết đối với trẻ em ở độ tuổi nhỏ hơn, Bộ Y tế đã lên kế hoạch triển khai tiêm chủng trong năm 2022 trên cơ sở khoa học và cập nhật các loại vắc-xin cho trẻ em.

TP HCM: Thí điểm tiêm tại nhiều trường

Tại buổi tập huấn trực tuyến tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi tại TP HCM vào ngày 26-10, bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết quận 1 và huyện Củ Chi là 2 địa phương sẽ khởi động tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em vào ngày 27-10, sau đó là toàn TP HCM.

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, trước đây, thành phố đã nhiều lần thực hiện tiêm chủng, song quy mô không bằng đợt này. Dự kiến, đợt này có 780.000 trẻ từ 12-17 tuổi. Trẻ em có nhiều đặc thù khác với người lớn, do đó cần bảo đảm an toàn tiêm chủng đồng thời phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong buổi tiêm.

Sở Y tế TP HCM cùng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) phối hợp lập danh sách các điểm tiêm có địa chỉ cụ thể, trung tâm y tế chịu trách nhiệm về điều kiện an toàn của địa điểm đó, có kế hoạch về số lượng trẻ tiêm theo từng ngày. Ngoài ra, đối với trẻ chưa đi học nhưng trong độ tuổi đủ điều kiện tiêm ngừa, địa phương phối hợp với phụ huynh của trẻ lập danh sách để tránh bỏ sót. Bên cạnh đó, trẻ em trên toàn thành phố sẽ được tiêm mũi 1 trong 5 ngày, ưu tiên tiêm trước cho lứa tuổi 16-17 và sau đó hạ dần độ tuổi.

Theo kế hoạch, sau khi tiêm xong học sinh THPT, quận 1 sẽ bố trí 10 điểm tiêm ở 10 trường THCS cho khoảng 14.000 học sinh từ khối lớp 6 đến khối lớp 9. Mỗi điểm có 1 bàn tiêm. Trong trường hợp Sở Y tế hỗ trợ đội tiêm, quận 1 sẽ hoàn tất trong 4 ngày.

Còn tại huyện Củ Chi, theo kế hoạch tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ, huyện Củ Chi sẽ tiến hành tiêm cho khoảng 51.095 trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn huyện. Dự kiến, trong ngày 27-10, huyện sẽ tiêm thí điểm tại Trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi cho 2.400 học sinh.