Tiễn biệt nhà lãnh đạo kiên trung

Người dân xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về với đất mẹ Ảnh: NGÔ NHUNG

Tấm gương sáng của dòng họ, quê hương

Chiều 7-10, linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã được an táng tại quê nhà ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Lễ an táng có sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều lãnh đạo Đảng, nhà nước và hàng ngàn người dân địa phương.

Dọc đường từ Nhà Tang lễ Quốc gia về quê, người dân xếp hàng kín các trục đường để đưa tiễn vị lãnh đạo một đời vì sự nghiệp của đất nước, người con ưu tú của quê hương. Trên khu mộ ở thôn 1, xã Đông Mỹ, người dân xếp hàng mong được vào tham dự Lễ an táng. Những hình ảnh của ông trong những lần về thăm quê, thăm trường học cũ... được người dân in ra cầm nghiêm trang, đứng hàng giờ đợi linh cữu của ông đi qua. Các trục đường dẫn đến khu an táng dường như không còn chỗ trống, từ các em học sinh đến các cụ già chống gậy đều thành kính tiễn biệt ông.

Cụ Nguyễn Thị Nhân (83 tuổi), một người dân xã Đông Mỹ, chia sẻ: "Ông chọn trở về an nghỉ trên quê hương là một niềm vinh dự đối với quê nhà Đông Mỹ. Ông đi theo cách mạng từ sớm, sống và chiến đấu vì sự nghiệp của Tổ quốc, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo khác nhau nhưng vẫn giữ được cốt cách của người quê, luôn sống giản dị, khiêm tốn và quan tâm lo lắng cho sự phát triển của quê nhà. Hôm nay ông đã trở về với quê mẹ, ai cũng ngậm ngùi".

Khi tiếng chuông, tiếng quân nhạc vang lên báo thời điểm thực hiện nghi thức hạ huyệt là lúc những giọt nước mắt lặng lẽ cứ thế chảy dài trên những khuôn mặt người nhà ông và người quê Đông Mỹ. Bà Nguyễn Thị Ly (50 tuổi), con cháu dòng họ Nguyễn Duy - họ của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, tâm sự: "Cụ Đỗ Mười là một tấm gương sáng của dòng họ Nguyễn Duy cũng như của quê hương Đông Mỹ. Cụ mất đi là mất mát lớn đối với quê nhà. Tôi và con cháu của dòng họ Nguyễn Duy từ nhỏ đã được giáo dục và noi theo gương cụ. Hương hồn cụ đã về nơi vĩnh hằng nhưng chắc rằng sẽ luôn hướng về quê hương, về đất nước".

Trong tiếng nhạc trầm buồn, khi việc lấp mộ hoàn tất, mọi người có mặt dành phút mặc niệm tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư về miền cực lạc.

Huy Thanh