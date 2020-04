Theo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) Đào Ngọc Dung, trong bối cảnh ngân sách nhà nước đang eo hẹp, cần nhiều nguồn lực cho công tác kiểm soát dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành gói hỗ trợ quốc gia về an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng để hỗ trợ kịp thời cho hàng triệu người dân gặp khó khăn.



Để tiền nhanh đến tay người thụ hưởng

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết trong quý I, đã có 153.000 người nộp hồ sơ hưởng chính sách thất nghiệp. Đời sống người lao động (NLĐ) - nhất là trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn và lực lượng lao động tự do - rất khó khăn, phần đông phải nghỉ việc.

Theo khảo sát và kiểm tra thực tiễn ở rất nhiều đơn vị, cơ sở; ngành LĐ-TB-XH đánh giá nếu dịch tiếp tục diễn biến phức tạp thì tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong tháng 4 và 5 sẽ là khoảng 2,5 triệu người nhưng nếu dịch bùng phát thì con số sẽ là 3,5-4 triệu người. "Trước tình hình này, phải có những giải pháp mạnh để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn" - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông tin. Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ LĐ-TB-XH phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương soạn thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục và cách thức triển khai gói hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Trong những ngày qua, Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến quy mô cả nước để thông báo về gói này; đồng thời hướng dẫn các đơn vị triển khai ngay.

Ngoài yêu cầu đúng đối tượng, công khai, minh bạch… thì việc triển khai cũng cần thực hiện rất nhanh để tiền kịp thời đến tay người thụ hưởng, không được để có độ trễ như một số chính sách khác. Phấn đấu trong tháng 4 sẽ có một số đối tượng như bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo... được thụ hưởng chính sách. Đối tượng thụ hưởng từ chính sách BHXH cũng được triển khai ngay trong tuần này. "Như vậy, về cơ bản, chính sách này sẽ được triển khai trong tháng 4, nhất là gói hỗ trợ thực hiện một lần và chi trọn gói. Còn những đối tượng có quan hệ lao động sẽ được triển khai thông qua hệ thống doanh nghiệp (DN) và xác nhận của hệ thống chính quyền địa phương. Khi có hồ sơ thì sau 5 ngày, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải giải quyết" - ông Đào Ngọc Dung cho biết.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung (giữa) thăm công nhân làm việc tại Công ty Samsung Bắc Ninh

Khó mấy cũng phải làm

Cũng theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, việc xác định hỗ trợ đối với lao động tự do là vấn đề rất khó, bởi khó định lượng được tiêu chí, công việc nhưng đây là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều, tác động lớn bởi đại dịch nên khó mấy cũng phải làm, tìm cách làm nhanh nhất.

Trong dự thảo thông tư sẽ trình Thủ tướng, dự kiến gồm có 7 nhóm lao động tự do: những người bán hàng rong; xe ôm; thu rác; bốc vác; bán vé số; lao động trong lĩnh vực nhà hàng, dịch vụ, ăn uống; chăm sóc sức khỏe... "Trong quyết định và thông tư sẽ hướng dẫn rất kỹ. Ví dụ, với người có công thì do ngành LĐ-TB-XH kê khai và trực tiếp chi trả, đối tượng thuộc diện nghèo và hộ nghèo thì do UBND cấp xã trực tiếp quản lý kê khai và chi trả. Còn đối tượng thuộc diện mà tạm dừng đóng bảo hiểm thì do BHXH của cấp huyện chi trả. Đối với DN được vay ưu đãi để trả lương cho NLĐ cũng có những ràng buộc nhất định để tránh trục lợi. Theo đó, DN chỉ được vay khi mà DN này đã trả 50% mức lương. Đồng thời, việc cho vay trả lương này không phải trả qua DN, mà trả thẳng cho NLĐ. "DN chỉ có trách nhiệm lập danh sách và cơ quan chức năng sau khi đã kiểm tra sẽ chuyển tiền thẳng cho NLĐ" - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Về tính minh bạch, công khai khi triển khai gói hỗ trợ, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, phải kiểm tra, giám sát ở các cấp từ khâu rà soát, lập danh sách, khâu xét duyệt và cuối cùng là khâu chi trả; việc xử lý vi phạm phải nghiêm minh và ở mức cao nhất. Phải huy động sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam các cấp, các đoàn thể và vai trò giám sát của người dân. "Những người được thụ hưởng phải được công khai ở tổ dân phố, cơ quan, xí nghiệp, cho đến cơ quan thông tin đại chúng. Nếu làm đúng và đầy đủ các bước, sẽ hạn chế tối đa việc trục lợi và vi phạm trong thực hiện chính sách" - Bộ trưởng LĐ-TB-XH nhấn mạnh.

Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho rằng việc giám sát tổ chức thực hiện chính sách lần này là hết sức quan trọng. Vì vậy, các hình thức giám sát được tổ chức một cách đa dạng và trực tiếp, có sự giám sát của người dân để bảo đảm việc hỗ trợ chính xác và khách quan, đúng đối tượng. "Chúng tôi sẽ có hướng dẫn chi tiết cụ thể và phát huy vai trò tất cả tổ chức, cá nhân" - ông Hầu A Lềnh nói.