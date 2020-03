Ngày 20-3, trước khi về nước sau nhiều ngày phải cách ly vì liên quan đến chuyến bay có người mắc Covid-19, một nữ du khách Ba Lan đã viết thư gửi cho nhân viên y tế TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), bày tỏ lòng biết ơn về tình cảm và sự chăm sóc chu đáo, ân cần của đội ngũ nhân viên nơi đây.



Bức thư được viết bằng tiếng Việt. Đáng chú ý, trong thư, vị du khách hứa sẽ quay lại Việt Nam, bởi "Việt Nam là đất nước của những con người tuyệt vời, tuyệt vời những trái tim đẹp" và "Việt Nam sẽ ở lại trong tin chúng ta mãi mãi".

Báo Người Lao Động Online xin đăng nguyên văn bức thư:

"Hội An 20.03.20

Để các nhân viên của trung tâm kiểm dịch tại Hội An

Thưa quý vị!

Chúng tôi đã dành mười một trong mười sáu ngày nghỉ phép của chúng tôi tại Việt Nam để cách ly ở Hội An. Đây không phải là cách chúng tôi tượng về kỳ nghỉ của mình, nhưng trước khi đến đây, chúng tôi đã có thể nhìn thấy nhiều địa điểm đẹp, Hà Nội, Ninh Bình,Vịnh Hạ Long và Hội An tuyệt vời, sẽ ở lại trong tim chúng tôi mãi mãi. Chúng tôi đến từ Ba Lan, chúng tôi sống ở TP LuBlin, quê hương của Kazimierz Kwiatkowsky (cố kiến trúc sư góp công lớn để Hội An, Mỹ Sơn được công nhận di sản văn hóa thế giới – PV), nơi có tượng đài mà chúng ta có thể nhìn thấy ở trung tâm của khu vực cũ của Hội An. Chúng tôi cũng đã gặp thông tin về công việc của anh ấy ở Việt Nam trên các bảng tại Bảo tàng Mỹ Sơn. Đó là những khoảnh khắc cảm động. Việt Nam rất đẹp, thú vị, và chúng rôi rất tiếc vì sự bùng phát của Covid-19, chúng tôi không có cách nào để biết nó hoàn toàn.





Tượng đài cố kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowsky được đặt trang trọng tại Khu phố cổ Hội An. Ảnh: Hoài Sa

Chúng tôi muốn cảm ơn bạn rất nhiều vì sự chăm sóc mà bạn đã dành cho chúng tôi. Vâng, trong giai đoạn cầu cách ly điều kiện rất khó khăn, chúng tôi ngủ trên sàn và không có vòi sen, nhưng chúng tôi hiểu rằng, khi đối mặt với một vấn đề lớn như vậy, đôi khi bạn phải dùng đến các biện pháp như vậy. Tuy nhiên, kể từ ngày 16 tháng 3, chúng tôi đã được lưu trú tại Hội An Beach Resort, nơi có điều kiện rất thoải mái, điều này chắc chắn giúp cho việc sống sót cách ly dễ dàng hơn.

Trong suốt quá trình kiểm dịch, chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã được chăm sóc tốt và chúng tôi muốn cảm ơn bạn vì đều đó. Cảm ơn bạn vì công việc của các nhân viên y tế đã chăm sóc sức khỏe của chúng tôi mỗi ngày, mạo hiểm cuộc sống của bạn. Cảm ơn bạn đã làm việc của những người bảo vệ đã đáp ứng rất hiệu quả nhu cầu và yêu cầu của chúng tôi. Cảm ơn bạn cho những bừa ăn ngon từ Hội An Beach Resort, bao gồm cả bánh mỳ yêu thích của chúng tôi.

Chúng tôi cũng cảm ơn các cư dân của Hội An, những người đã đoàn kết với chúng tôi, mang nước trái cây và trái cây đến nơi cách ly. Nó đã vô cùng cảm động.

Chúng tôi sẽ nhớ một điều đặc biệt là từ chuyến đi vòng quanh Việt Nam và từ kiểm dịch: Việt Nam là một đất nước của những con người tuyệt vời, tuyệt vời với những trái tim đẹp. Chúng tôi chắn chắn sẽ muốn quay trở lại một ngày nào đó để hoàn thành hành trình của chúng tôi.

Một lần nữa, cảm ơn bạn đã quan tâm đến chúng tôi trong thời gian cực kỳ khó khăn của dịch Covid-19. Việt Nam sẽ ở lại trong tim chúng ta mãi mãi!

Joanna Zythowska,

Donusz Zythowski,

Ba Lan"