Ngày 19-5, lãnh đạo Công an thị xã Hoài Nhơn xác nhận đơn vị vừa tìm được người chị sinh đôi đã thất lạc cách đây 47 năm của bà Mai Thị Bền (58 tuổi; ngụ thôn Chương Hòa, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn).

Cán bộ Công an thị xã Hoài Nhơn xử lý thông tin CCCD. Ảnh: Thành Long

Trước đó, ngày 16-5, thông qua công tác xử lý hồ sơ CCCD, cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thị xã Hoài Nhơn đã phát hiện khuôn mặt của bà Mai Thị Bền giống bà Đỗ Thị C. (ngụ thôn Hà Yến, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Ngay sau đó, Công an thị xã Hoài Nhơn cử cán bộ đến nhà bà Bền, đồng thời liên hệ Công an xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên để xác minh, làm rõ vụ việc.

Kết quả, bà Mai Thị Bền và bà Đỗ Thị C. là chị em sinh đôi, đã thất lạc nhau từ 47 năm trước. Theo bà Bền, lúc khoảng 11 tuổi, bà bị lạc gia đình ở tỉnh Phú Yên, đi lang thang đến địa phận thôn Chương Hòa, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn. Sau đó, bà Bền được hai vợ chồng ở thôn Chương Hòa cưu mang, nhận làm con nuôi rồi sinh sống ở nơi này đến bây giờ.

Thời gian qua nhưng hình ảnh về gia đình, cội nguồn vẫn hiện diện trong tâm trí nên bà Bền nhiều lần muốn tìm người thân ruột thịt. Tuy nhiên, do bà Bền chỉ nhớ mình còn một người chị ruột sinh đôi nhưng lại không nhớ rõ ở địa chỉ ở đâu.

Chị em sinh đôi Mai Thị Bền (bên trái) và Đỗ Thị C. Ảnh: Thành Long

Sau khi được cán bộ Công an thị xã Hoài Nhơn kết nối gặp nhau, hai chị em sinh đôi Đỗ Thị C. - Mai Thị Bền đã rơi nước mắt vì quá xúc động. Không chỉ vậy, bà Bền cũng đã rất vui mừng vì đã tìm được nguồn cội của mình.

"Khi được cán bộ Công an thị xã Hoài Nhơn thông báo có người chị em sinh đôi đang còn sống ở tỉnh Phú Yên, tôi đã mừng rơi nước mắt. Giờ thì tôi không biết nói gì hơn ngoài việc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an thị xã Hoài Nhơn và các cơ quan liên quan" - bà Bền xúc động nói.