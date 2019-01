Tìm gia đình 2 trẻ 7 và 9 tuổi gây ra gần 30 vụ trộm

22/01/2019 15:50

Ngày 22-1, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) thông báo hiện Công an xã Hòa Thuận (huyện Châu Thành) đang tìm người thân của 2 trẻ em tên T.V.T (7 tuổi) và N.V.D (9 tuổi) để bàn giao cho gia đình.



Theo nội dung vụ việc, khoảng 10 giờ ngày 19-1, T. và D. đã lẻn vào nhà một người dân tại chung cư thuộc địa bàn xã Hoà Thuận để trộm tài sản. Tuy nhiên, bị người dân bắt được và bàn giao 2 trẻ này cho công an. Do không liên hệ được với gia đình nên cơ quan công an đã giáo dục rồi thả T. và D. về.

Hai trẻ và T. và D. Ảnh: Công an Châu Thành

Sau khi được thả về, vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, 2 trẻ này leo rào đột nhập vào nhà bà Trần Ngọc Đ. trong xã để trộm 1,5 triệu đồng và 200 USD nhưng bị bắt tại trận. Vì vậy, bà Đ. đã trình báo công an.

T. và D. là 2 trẻ sống lang thang, nghiện game và do còn nhỏ nên người dân không cảnh giác. Tổng cộng, 2 "siêu trộm nhí" này đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Trà Vinh và huyện Châu Thành. Công an thông báo nếu không tìm được người thân thì cơ quan chức năng sẽ làm hồ sơ để đưa 2 trẻ này vào trường giáo dưỡng, do có hành vi nhiều lần trộm cắp tài sản.

Lê Khánh