Chiều 26-8, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Singapore, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Quốc khánh Singapore lần thứ 54, cảm ơn Thủ tướng Lý Hiển Long đã dành thời gian tiếp đoàn lãnh đạo TP HCM.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao vai trò của Singapore đóng góp vào sự phát triển, an ninh của khu vực. Singapore là đối tác chiến lược của Việt Nam và là thành viên tích cực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ là nước Chủ tịch luân phiên của ASEAN vào năm 2020, do vậy, mối quan hệ tích cực giữa TP HCM với Singapore sẽ góp phần làm sâu sắc mối quan hệ giữa Việt Nam, TP HCM và Singapore với các nước trong khu vực nói chung. Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân gặp Thủ tướng Lý Hiển Long (ảnh: T.Anh)

Hai bên duy trì trao đổi nhiều chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội. Đặc biệt, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư luôn là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Singapore. Năm 2018, kim ngạch thương mại song phương đạt 7,66 tỉ USD, đưa Singapore trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Việt Nam với số vốn đầu tư lên tới 48 tỉ USD. Quan hệ TP HCM và Singapore tiếp tục phát triển tích cực. Các đoàn lãnh đạo cấp cao của Singapore thường xuyên đến TP HCM thể hiện sự quan tâm thúc đẩy quan hệ của Chính phủ Singapore đối với TP HCM.

Trên lĩnh vực kinh tế, Singapore liên tục giữ vị trí nhà đầu tư số 1, đối tác thương mại lớn thứ 2 của TP HCM trong nhiều năm liền. Tính đến hết tháng 12-2018, TP có hơn 1.100 dự án của Singapore, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 10,73 tỉ USD, nổi bật với các dự án của Keppel Land, Maple Tree, Ascendas, Capital Land… Tổng kim ngạch xuất xuất nhập khẩu TP HCM - Singapore đạt hơn 7 tỉ USD trong năm 2018. Trong năm 2018, Singapore có 278.100 lượt khách du lịch đến, tăng 41,3% so với năm 2017. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh trong chuyến thăm Singapore lần này, đoàn lãnh đạo cấp cao TP đã và sẽ thăm Bộ Giáo dục, Cơ quan quản lý giao thông đường bộ Singapore (LTA), Trung tâm Tương lai chiến lược (CSF), Bộ Nội vụ, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, dự Bàn tròn với doanh nghiệp Singapore, làm việc với Trung tâm Thành phố Đáng sống (CLC)... "Mục đích chuyến thăm lần này là để tìm giải pháp cho TP HCM phát triển trong 5-10 năm, tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển chiến lược giữa Việt Nam- Singapore"- Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với Thủ tướng Lý Hiển Long (ảnh: T.Anh)

Các nội dung Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị hợp tác là: Luân phiên đăng cai tổ chức Hội nghị Asean ở 3 nơi: TP HCM, Jakarta (Indonesia) và Singapore về nội dung phát triển đô thị bền vững, trọng tâm là chống biến đổi khí hậu; Chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức hội chợ trưng bày sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo.

Về hợp tác riêng giữa TP HCM, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị ký 2 thoả thuận hợp tác (MoU): hợp tác về lĩnh vực quy hoạch đô thị và lĩnh vực giáo dục đào tạo. Hai MoU sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa TP HCM và Singapore trong hai lĩnh vực này, đem lại lợi ích thiết thực cho hai bên. Về quy hoạch đô thị, MoU hợp tác quy hoạch đô thị với Singapore với mục tiêu đưa quy hoạch đô thị TP HCM có chất lượng tốt nhất Việt Nam, ngang tầm quy hoạch quốc tế. Các lĩnh vực gồm quy hoạch phát triển, quy hoạch đô thị sáng tạo; quy hoạch hạ tầng; tôn tạo cảnh quan đô thị và môi trường; xây dựng các giải pháp tài chính đề phát triển đô thị; phát triển nhà ở xã hội; đào tạo cán bộ quản lý quy hoạch cấp cao theo chuẩn Singapore.

Về đào tạo nhân lực, MoU hợp tác giáo dục với Singapore với mục tiêu nâng cao chuẩn giáo dục phổ thông TP lên tầm quốc tế, chuẩn hóa trình độ cán bộ quản lý cấp cao tại các cấp giáo dục phổ thông, xây dựng chương trình đại học chuẩn quốc tế ở một số ngành, thúc đẩy xây dựng các phòng thí nghiệm dùng chung ở những lĩnh vực AI, ICT, khoa học dữ liệu, tự động hóa, tài chính v.v. và hợp tác về kiểm định chất lượng giáo dục bậc đại học, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế luân phiên tại hai nước. TP sẵn sàng thành lập cơ chế hợp tác với các đối tác công và tư của Singapore mời các các đối tác đến tư vấn, đầu tư, xây dựng tại TP.

Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá cao và ủng hộ đề xuất này của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân. Đặc biệt với Hội nghị biến đổi khí hậu, Thủ tướng Lý Hiển Long đề nghị mời thêm Manila (Philippines), Bangkok (Thái Lan), Yangon (Myanmar). Thủ tướng Lý Hiển Long cũng đánh giá TP HCM năng động, sáng tạo, đi đầu trong nhiều lãnh vực; người Việt Nam cần cù, thông minh. Thủ tướng Lý Hiển Long đã từng đến thăm Việt Nam, TP HCM.