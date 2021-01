Diễn biến phức tạp

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà (Cục trưởng C02, Bộ Công an) cho biết tình trạng cho vay nặng lãi qua app biến tướng, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Các đối tượng cho vay nặng lãi bằng các hợp đồng biến tướng để lách luật và trốn tránh sự điều tra, thu thập chứng cứ của cơ quan công an như: ghi lãi suất thấp hơn rất nhiều so với thực tế trong hợp đồng hoặc ghi lãi suất theo thỏa thuận trong một loại giấy tờ khác như giấy vay tiền, giấy viết tay để có thể tiêu hủy, thay đổi dễ dàng, yêu cầu bị hại viết giấy bán tài sản. Sau đó thuê lại chính tài sản mình đã bán để sử dụng làm bằng chứng tố cáo con nợ chiếm đoạt tài sản nếu không trả nợ đúng hẹn với cơ quan công an...

N.Hưởng