Chạy dọc Quốc lộ 1 từ xã Cam Thịnh Đông (giáp địa bàn tỉnh Ninh Thuận) về tận phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, chúng tôi chứng kiến hàng đoàn xe máy đi từ TP HCM về quê đủ biển số Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, xa như Nghệ An, Thanh Hóa cũng có.

Nhiều người, đến Cam Ranh đã quá mệt, nằm ngủ ngay bên đường sau chuyến đi dài. Anh Trần Văn Thể (quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cho biết anh làm thợ hồ ở TP HCM nhưng thất nghiệp gần 2 tháng nay. Tiền không làm ra nhưng tiền trọ, tiền ăn ở, sinh hoạt phí ngày nào cũng phải tiêu. Dịch bệnh chưa có chiều hướng giảm nên ở lại không thể trụ được, đành phải về quê lánh nạn. "Đoàn người cùng quê khoảng 50 người đi xe máy về Nghệ An, nhưng suốt dọc đường từ Bình Thuận, Ninh Thuận hàng quán đều đóng cửa. May mắn đến Cam Ranh thì được nhiều người dân tặng cơm hộp, nước, sữa miễn phí. Chúng tôi hết sức biết ơn"- anh Thể nói.

Quãng đường TP HCM đến Cam Ranh khoảng 350km, những người chạy xe máy xuất phát từ TP HCM vào buổi sáng sớm thì đến Cam Ranh đúng vào buổi trưa.

Đoàn người về quê tránh dịch đến Cam Ranh nghỉ ngơi vào trưa 31-7, họ không thể ghé quán cơm nào để ăn vì TP Cam Ranh đang áp dụng Chỉ thị 15

Nhiều gia đình khi đến Cam Ranh liền nằm ngủ vùi bên đường vì quá mệt

Chị Đinh Thị Vinh (Nghệ An) vào TP HCM làm nghề bán vé số phụ chồng nuôi 2 con, sau 2 tháng chồng thất nghiệp cả nhà phải đi xe máy về quê. Được người dân Cam Ranh tặng sữa, chị rất xúc động

Anh Nguyễn Bảo (phường Cam Thuận, TP Cam Ranh) cho biết: "Tôi thấy người ta về quê khổ quá, đi đâu cũng không ai bán đồ ăn nước uống nên bỏ ra mấy triệu để nấu cơm, mua đồ ăn về hỗ trợ. Thấy tôi làm thì mấy người trong xóm cũng chung tay, người hỗ trợ một ít tiền, người cho mấy hộp sữa, mấy túi bánh. Nên làm miết làm miết đến khi nào hết tiền thì thôi".

Những "Suất cơm từ thiện cho người phương xa" ở Cam Ranh

Nhiều người dân chủ động đưa bánh mì, sữa đến những nơi tập trung để phân thành từng túi

Theo ông Nguyễn Bảo, bình quân mỗi buổi, điểm của ông phát khoảng 200 suất gồm cơm hộp hoặc bánh mì và nước

Tài xế lái xe đường dài tên Lê Tuấn Tú cho biết anh chạy xe từ Ninh Thuận đến Cam Ranh nhưng dọc đường không ai bán cơm vì các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 15, Chỉ thị 16. Đành dừng lại lấy 1 phần thức ăn nước uống. Anh xin gửi lại 200 ngàn đồng nhưng người dân Cam Ranh không nhận. Anh rất cám ơn người dân Cam Ranh rộng tình người

Một điểm phát cơm chay ở phường Cam Lợi do nhà chùa Thiên Long đứng ra tổ chức. Nhà chùa đề nghị để người đi đường tự vào lấy cơm, chứ không phát trực tiếp để phòng chống dịch

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lương Đức Hải, Chủ tịch UBND TP Cam Ranh, cho biết trong 2-3 ngày qua, lượng người về quê tránh dịch từ TP HCM ngang qua Cam Ranh ngày một nhiều. Chỉ riêng xe máy có ngày khoảng 500- 600 lượt, đa số ở các tỉnh Phú Yên, Bình Định và Bắc Trung Bộ. Thực tế là những người về quê đa số là lao động phổ thông, nghèo, trên đường về rất khó khăn để tìm được quán cơm, mua nước uống.

Tình người ở Cam Ranh đơn giản là những hộp cơm từ thiện

"Với tinh thần lá lành đùm lá rách, nhiều người dân TP Cam Ranh đã tự nguyện đóng góp, làm những suất cơm, phần nước để hỗ trợ. Đây là điều hết sức đáng quý, nhân văn. Tuy nhiên, chúng tôi đã yêu cầu các xã, phường hướng dẫn người dân có các biện pháp phòng tránh dịch bệnh như: để các phần cơm gần đường để người đi đường tự lấy, hoặc đứng xa người lấy 2m, có khẩu trang, mặt nạ, nước sát khuẩn... Tinh thần là giúp đỡ người dân về quê nhưng phải bảo đảm phòng chống dịch bệnh"- ông Hải nói.