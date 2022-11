Ngày 1-11, tổ tuần tra đặc biệt 171 của Công an TP Thuận An (Bình Dương) phối hợp Công an phường An Phú kịp thời ngăn chặn nhóm thanh niên mang nhiều hung khí từ Đồng Nai đến Bình Dương giải quyết mâu thuẫn.



Theo đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, nhiều thanh niên từ Đồng Nai hẹn 1 nhóm khác ở Bình Dương đến nhà hàng Quang Thọ, thuộc khu phố 1 A, phường An Phú.

Công an chặn kịp thời vụ xô xát

Tại thời điểm trên, tổ tuần tra đặc biệt 171 của Công an TP Thuận An phối hợp Công an phường An Phú tuần tra phòng ngừa tội phạm trên địa bàn đã phát hiện.

Qua kiểm tra ôtô 36E.00175, công an phát hiện 1 dao bấm, 2 mã tấu, 1 cây ba khúc của 4 đối tượng giấu trong xe.

Trấn áp các đối tượng

Bước đầu, cả 4 thừa nhận di chuyển từ Đồng Nai, mang theo hung khí đến phường An Phú để giải quyết mâu thuẫn.

Hiện Đội cảnh sát hình sự Công an TP Thuận An đang đấu tranh khai thác và tiếp tục xác minh các thanh niên còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.