Chiều 23-4, lãnh đạo Công an huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) cho biết: "Sau 3 ngày ra quân, Công an huyện Cát Tiên đã ngăn chặn và tạm giữ gần 30 thanh thiếu niên tụ tập nẹt pô, đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự.

Theo thông tin từ Công an huyện Cát Tiên, đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, triệu tập thêm nhiều đối tượng trong nhóm tụ tập đua xe trái phép trên địa bàn huyện.

Nhóm thanh niên tụ tập chuẩn bị đua xe thì bị tóm gọn.

Cụ thể, từ ngày 19-4 đến ngày 22-4, lực lượng chức năng đã tạm giữ 26 xe máy các loại, trong đó có 18 xe độ chế như lắp ống xả không đúng quy định (độ bô); lắp thêm đèn chiếu sáng phía trước, sau; lắp thêm còi hú, còi hơi, thay đổi kích thước hình dáng xe...Đặc biệt trong nhóm các thanh niên trên còn có “thành viên” đến từ các tỉnh khác như Đồng Nai, Bình Phước. Theo thống kê của Công an huyện Cát Tiên, các thanh niên trên có độ tuổi từ 14 – 17 chiếm tới 50%.

Trước đó, Công an huyện Cát Tiên đã theo dõi tại nhiều điểm công cộng, hàng đêm các thanh niên tại địa phương huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) và giáp ranh 2 tỉnh Đồng Nai, Bình Phước tụ tập thành nhóm khoảng 10 xe độ chế nẹt pô, lạng lách, đánh võng, đua xe dọc theo các tuyến đường (nhất là tỉnh lộ 721).

Các đối tượng cùng phương tiện bị Công an Cát Tiên tạm giữ.

"Hiện tượng trên gây nguy hiểm cho người đi đường, gây bức xúc cho nhân dân ở địa phương, thách thức, coi thường pháp luật. Chính vì vậy, lãnh đạo Công an huyện Cát Tiên chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ công an huyện, công an các xã, thị trấn đồng loại ra quân trấn áp" - đại diện lãnh đạo Công an huyện Cát Tiên nói.