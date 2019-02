Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tại chùa Trấn Quốc tối giao thừa

04/02/2019 22:15

Tối giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019 (ngày 4-2 dương lịch), trong không khí tươi vui cả nước mừng Đất nước, mừng Đảng, mừng Xuân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ Đội cảnh sát giao thông trật tự - cơ động Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Công an quận Ba Đình

Hoan nghênh và bày tỏ cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ thời gian vừa qua đã hết sức nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình với nhiệm vụ đặc biệt trên địa bàn đặc biệt, đóng góp vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không chỉ trên địa bàn quận Ba Đình mà cả trên địa bàn Thủ đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị đơn vị chuẩn bị sẵn sàng để bảo đảm an toàn đêm giao thừa và trong những ngày nghỉ Tết, không để xảy ra việc gì đáng tiếc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc cán bộ, chiến sĩ ngành công an của Thủ đô và toàn ngành công an sang năm mới sức khoẻ, hạnh phúc, có nhiều niềm vui, đặc biệt hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm chùa Trần Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại chùa Trấn Quốc

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm, dâng hương tại chùa Trấn Quốc, ngôi chùa nằm trên hòn đảo ở phía Đông Hồ Tây. Ngôi chùa được coi là lâu đời nhất ở Thăng Long - Hà Nội với lịch sử gần 1.500 năm.

Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải và các lãnh đạo TP Hà Nội.

Tin-ảnh: Minh Châu