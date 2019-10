Trong công văn khẩn gửi Bộ Giao thông Vận tải mới đây về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, UBND TPHCM cho biết TP có 12 dự án đề xuất được sử dụng vốn ngân sách trung ương, với dự kiến nhu cầu vốn khoảng 45.161 tỉ đồng.

Trong đó, có 4 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 5.536 tỉ đồng sử dụng nguồn vốn ODA,?gồm: dự án Cải thiện môi trường nước TP, lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé, kênh Đôi, kênh Tẻ giai đoạn 2; dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển giao thông xanh TP (SECO); dự án giao thông đô thị bền vững cho tuyến metro số 2 và dự án đầu tư xây dựng tuyến metro số 2 (tuyến Bến Thành - Tham Lương).

8 dự án còn lại cần 39.625 tỉ đồng từ ngân sách trung ương do Bộ Giao thông Vận tải quản lý gồm cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; 4 dự án thành phần thuộc đường Vành đai 3; hai nút giao trên tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm; dự án Nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 3) và dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ĐBSCL.

Khi các dự án này được "khơi thông" và hoàn thành sẽ góp phần giải quyết được tình trạng kẹt xe ở TP HCM

Bên cạnh đó, UBND TP HCM còn báo cáo thêm danh mục các dự án sử dụng nguồn ngân sách TP và đầu tư theo hình thức PPP có tính chất liên vùng hoặc kết nối với các tỉnh lân cận, 9 dự án với tổng vốn là 37.900 tỉ đồng. Trong đó, dự án xây dựng đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài vừa được Thủ tướng phê duyệt giao TPHCM chủ trì với 10.668 tỉ đồng.

8 dự án còn lại là dự án đường song song quốc lộ 50 (kết nối TP HCM với tỉnh Long An); 3 đoạn khép kín đường Vành đai 2; dự án cải tạo mở rộng đoạn quốc lộ 1 (từ nút giao Tân Kiên đến ranh tỉnh Long An);dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 22 (đoạn từ nút giao An Sương đến đường Nguyễn Văn Bứa); dự án nâng cấp Quốc lộ 50, đoạn qua TP HCM (từ đường Nguyễn Văn Linh đến ranh tỉnh Long An) và dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (đoạn từ ngã tư Bình Phước đến chân cầu Bình Triệu).

Đây đều là những dự án trọng điểm, có tác động lớn của TP HCM nhưng thời gian qua chưa thể triển khai, triển khai nhưng tiến độ chậm. Mà thiếu vốn là một trong những nguyên nhân.

Như vậy, trong giai đoạn 2021-2025, UBND TP HCM dự kiến cần 83.061 tỉ đồng (tương đương hơn 3,6 tỉ USD) để thực hiện các dự án giao thông trên địa bàn và kết nối các tỉnh.