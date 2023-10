Nằm trong chuỗi sự kiện của "Tuần lễ Chuyển đổi số TP HCM năm 2023", Hội Tin học TP HCM phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Chi hội An toàn thông tin phía Nam vừa tổ chức hội thảo "Hạ tầng số, bảo mật, an toàn và an ninh thông tin".

Hội thảo nhằm góp phần nâng cao hiệu quả bảo mật, an toàn và an ninh thông tin trong công cuộc chuyển đổi số, với sự tham gia của nhiều chuyên gia diễn giả hàng đầu trong lĩnh vực.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng doanh nghiệp và các tổ chức cơ quan trên địa bàn TP HCM đang tập trung tạo lập niềm tin số, xây dựng môi trường mạng trung thực, văn minh, lành mạnh; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin, an ninh mạng. Nhất là để chuyển đổi số thành công phải đảm bảo an toàn thông tin.