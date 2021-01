Hơn 1 tuần nay, nhiều công ty, cá nhân liên hệ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) TP HCM để nộp hồ sơ liên quan đến việc đăng ký kinh doanh (ĐKKD - cấp phép, thay đổi địa chỉ trụ sở, mã số thuế, loại hình kinh doanh…) có kê khai các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức (TP HCM) nhưng không được tiếp nhận, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (DN).



Hàng loạt hồ sơ của doanh nghiệp bị treo

Chị Q., đại diện một công ty tư vấn trong lĩnh vực giáo dục, cho biết chị đến Sở KH-ĐT TP HCM nộp hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh, đổi mã số thuế từ quận Thủ Đức sang quận Tân Phú. Tuy nhiên, sở này đang ngưng tiếp nhận hồ sơ vì liên quan đến địa chỉ của người đại diện pháp luật công ty là ở quận 2 và cũng chưa có văn bản hướng dẫn để cấp giấy chứng nhận ĐKKD cho các địa chỉ ở các quận 2, 9, Thủ Đức.

Chị Q. lo lắng: "Nếu không đổi được giấy chứng nhận ĐKKD, mã số thuế từ quận Thủ Đức sang quận Tân Phú, công ty sẽ không thể xuất hóa đơn cho khách hàng, đối tác trong tháng 1, làm báo cáo thuế quý IV/2020. Nguy cơ sẽ bị cơ quan quản lý xử phạt vi phạm hành chính, với mức phạt rất cao theo nghị định mới".

Theo ghi nhận, công ty chị Q., không phải trường hợp duy nhất gặp sự cố này. Rất nhiều DN đến Sở KH-ĐT TP HCM nộp hồ sơ đăng ký DN nhưng không được tiếp nhận, hoặc nếu được tiếp nhận cũng gặp trục trặc. Trung bình mỗi ngày, Phòng ĐKKD nhận khoảng 1.000 hồ sơ của DN liên quan đến các thủ tục hồ sơ ĐKKD. Việc phải ngưng tiếp nhận những ngày qua khiến hàng ngàn hồ sơ của DN bị treo, không thể xử lý.

Hiện Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký DN đã tự cập nhật các đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 của

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP HCM. TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập các quận 2, 9, Thủ Đức; đồng thời, một số phường thuộc quận 3, 4, 5, 10 và Phú Nhuận được thay đổi tên đơn vị hành chính theo đúng nghị quyết trên. Liên quan đến vấn đề này, Sở KH-ĐT TP HCM đã dán thông báo ngay cửa ra vào của Phòng ĐKKD. "Phòng ĐKKD đang có văn bản xin ý kiến hướng dẫn của Cục Quản lý ĐKKD về xử lý hồ sơ đăng ký DN có kê khai các đơn vị hành chính nêu trên trong nội dung hồ sơ. Trong thời gian chờ hướng dẫn, để tránh sai lệch dữ liệu của DN về thông tin địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan, phòng tạm ngừng xử lý các hồ sơ đăng ký DN có kê khai các đơn vị hành chính nêu trên trong nội dung hồ sơ" - thông báo của Sở KH-ĐT TP HCM nêu rõ.

Theo các DN, nếu chưa có quy định thì vẫn phải áp dụng địa chỉ cũ cho công ty; chưa có văn bản hướng dẫn về thay đổi hộ tịch của công dân 3 quận thì vẫn phải chấp nhận địa chỉ cũ. "Bây giờ cơ quan quản lý thông báo ngừng nhận hồ sơ và không rõ khi nào có văn bản hướng dẫn, dẫn đến tình trạng DN bị treo hồ sơ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của DN" - chị Q. kiến nghị.

Doanh nghiệp làm thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM ngày 14-1Ảnh: Lam Giang

Cơ quan cấp phép... cũng khổ

Chiều 14-1, trả lời Báo Người Lao Động, lãnh đạo Phòng ĐKKD - Sở KH-DT TP HCM cho hay việc tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ và treo hồ sơ của DN trên hệ thống là "chẳng đặng đừng". Việc thay đổi này không xuất phát từ hồ sơ đăng ký thay đổi của DN, dẫn đến thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký DN sẽ không thống nhất với các giấy tờ pháp lý khác (như thông báo thuế, căn cước công dân...), gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước đối với DN sau đăng ký thành lập.

Thực tế, theo ghi nhận, do lỗi trên hệ thống ĐKKD, khi hiển thị ra giấy phép đăng ký của DN cũng bị lỗi và sở không thể sửa. Do các hồ sơ tiếp nhận từ DN sẽ kết nối trực tiếp với Cổng ĐKKD quốc gia của Cục Quản lý ĐKKD, Bộ KH-ĐT. Vị lãnh đạo này dẫn chứng như trường hợp của một DN có trụ sở chính ở phường Bình Khánh, quận 2, chỉ nộp hồ sơ đăng ký xin thay đổi số điện thoại, không liên quan đến địa chỉ trụ sở thì hệ thống vẫn tự động cập nhật và… mất phường, quận. Nếu sở in giấy phép điều chỉnh mới sẽ không biết trụ sở DN này ở đâu? Trong khi thao tác trên hệ thống không có chỗ để bấm chọn trả về thông tin cũ, địa chỉ cũ cho DN. "Có trường hợp địa chỉ thường trú của người đứng đầu khi in giấy chứng nhận ĐKKD cho DN, hệ thống tự động nhảy thành "huyện Thủ Đức". Với số lượng 1.000 hồ sơ của DN mỗi ngày ở TP HCM, chúng tôi không rà nổi những trường hợp này, chỉ khi in ra trả DN, phát hiện sai mang đến xin hiệu đính mới biết. Tuy nhiên, sở không tự sửa trên hệ thống mà phải gửi văn bản xin ý kiến Bộ KH-ĐT" - lãnh đạo Phòng ĐKKD giải thích. Hiện Sở KH-ĐT TP HCM đã gửi văn bản kiến nghị và đang chờ văn bản hướng dẫn từ Bộ KH- ĐT.

Lãnh đạo Cục Thuế TP HCM cho biết việc thay đổi thông tin địa giới hành chính của DN ĐKKD trên địa bàn quận 2, 9, Thủ Đức sáp nhập vào TP Thủ Đức không ảnh hưởng đến công tác quản lý về thuế. Bởi lẽ, sau khi Sở KH-ĐT TP HCM chuyển đổi địa giới hành chính của DN, thông tin này sẽ tự động liên thông với Cục Thuế TP HCM. Việc ĐKKD tại một số phường thay đổi tên đơn vị hành chính thuộc các quận 3, 5,10 và Phú Nhuận diễn ra bình thường. T.Thơ