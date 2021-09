Triển khai ứng dụng "thẻ thông hành"

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, cho biết Công an TP HCM cùng Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông hằng ngày đều cập nhật danh sách F0 về cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư. Dựa trên danh sách cập nhật, Công an TP kiểm tra mã QR để xác định F0 có lưu thông trên đường hay không. Công an và Sở Y tế TP HCM thực hiện rất nghiêm túc việc này.

Thời gian tới, thành phố sẽ có phương án nới lỏng giãn cách, ví dụ như xác định tiêu chí thẻ xanh, thẻ vàng để lưu thông an toàn. Bộ Công an và Bộ Y tế đã triển khai ứng dụng (app) VN-eID. Nếu cập nhật đầy đủ thông tin thì app này sẽ giống như thẻ xanh (thẻ thông hành). "Công an TP HCM đã báo cáo Bộ Công an để cập nhật dữ liệu về tiêm ngừa vắc-xin nhằm thực hiện nội dung này" - thượng tá Hà nói.