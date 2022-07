Đến 17 giờ chiều 9-7, giao thông qua cầu Phú Mỹ, hướng từ quận 7 đi TP Thủ Đức, TP HCM vẫn trong tình trạng ùn ứ. Dòng xe tải, xe container... nối nhau nhích từng chút để qua cầu.



Cảnh kẹt xe bắt đầu từ sáng cùng ngày. CSGT và đơn vị thi công đã tập trung phân luồng, hướng dẫn xe qua cầu nhưng càng về chiều, lượng phương tiện dồn về cảng Cát Lái càng đông, khiến cảnh ùn ứ vẫn tiếp diễn.



Cảnh kẹt xe kéo dài từ sáng đến chiều.

Nguyên nhân là từ 6 giờ ngày 9-7, đơn vị thi công sửa chữa khe co giãn trên cầu Phú Mỹ (hướng quận 7 đi TP Thủ Đức) đã rào chắn 1 làn đường ôtô (từ trụ pier 7 đến trụ neo giữa cầu). Do đó, đường dẫn lên cầu Phú Mỹ từ 3 làn chỉ còn 1 làn, mặt đường bị thu hẹp khiến dòng phương tiện di chuyển khó khăn.



Trước đó, tháng 7-2020, 2 khe co giãn trên cầu Phú Mỹ đã bị hư hỏng và được nhà đầu tư dùng tấm thép che tạm. Tuy nhiên do phương tiện đi lại nhiều nên tấm thép bị lệch, không bảo đảm an toàn.



Ngày 2-7, khi bắt đầu thi công sửa chữa các khe co giãn, tình trạng kẹt xe đã xảy ra trên cầu Phú Mỹ.