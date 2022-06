Sở GTVT TP HCM cho biết để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình sửa chữa khe co giãn cầu Phũ Mỹ (hướng từ quận 7 đi TP Thủ Đức), từ ngày 2-7 đến ngày 2-8, cầu sẽ được thi công phía ngoài cùng bên trái. Các loại ôtô lớn đi làn giữa; ôtô con và các loại xe 2- 3 bánh chạy làn trong cùng bên phải (phía lan can cầu).

Từ ngày 3-8 đến 3-9, làn giữa sẽ được thi công. Làn ngoài cùng bên trái cầu dành cho ôtô lớn, ôtô con và các loại xe 2- 3 bánh đi làn trong cùng bên phải (phía lan can cầu).

Từ ngày 4-9 đến ngày 4-10 sẽ thi công tập trung làn trong cùng bên phải, ôtô con và xe 2- 3 bánh đi ở làn giữa, làn ngoài cùng bên trái dành cho các loại ôtô.

Cầu Phú Mỹ có lưu lượng phương tiện đông

Hướng từ TP Thủ Đức qua quận 7, phương tiện đi lại bình thường.

Trước đó, tháng 7-2020, 2 khe co giãn trên cầu Phú Mỹ bị hư hỏng và được nhà đầu tư dùng tấm thép che tạm. Tuy nhiên do phương tiện đi lại nhiều nên tấm thép bị lệch, không đảm bảo an toàn.