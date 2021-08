Ngày 24-8, thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng PC08 cho biết thực hiện công văn 2850 của UBND TP về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực giện giãn cách xã hội, PC08 được Công an TP giao là đầu mối tập hợp, in, ký và cấp giấy phép lưu thông cho toàn bộ các nhóm đối tượng đủ điều kiện được cấp.



Giấy đi đường mẫu mới được sử dụng từ 0 giờ ngày 25-8.

Trước đó, các đơn vị quản lý là đầu mối liên hệ, tiếp nhận và tập hợp thống kê, lập danh sách các đối tượng có liên quan, đủ điều kiện được cấp giấy phép lưu thông trên đường trong thời gian giãn cách xã hội thuộc các chi nhánh, cơ quan, đơn vị trực gửi về PC08 trước 13 giờ ngày 24-8.

Riêng các đối tượng là cán bộ, công chức viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, MTTQ; các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, nhân viên khách sạn, nhà nghỉ phục vụ cách ly y tế và lực lượng phòng chống dịch do cấp huyện, cấp xã trưng dụng; người dân đi tiêm ngừa vắc xin Covid-19, tổ Covid-19 cộng đồng, cấp cứu, khám chữa bệnh định kỳ…; người dân "vùng xanh" đi chợ trên địa bàn theo quy định sẽ do trưởng Công an quận, huyện, TP Thủ Đức tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép lưu thông.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người dân

"Như vậy, các sở, ngành quản lý phải tổng hợp danh sách các nhóm đối tượng được phép lưu thông gửi đến PC08 để được cấp giấy đi đường mẫu mới. Sau ngày 25-8, không sử dụng mẫu giấy đi đường tại công văn 2800 nữa" – lãnh đạo PC08 nhấn mạnh.

Nếu trong ngày 25-8, 17 nhóm tại công văn 2800 và nhóm bổ sung tại công văn 2850 của UBND TP HCM được phép lưu thông nhưng chưa được cấp giấy theo mẫu mới thì lực lượng làm việc tại các chốt kiểm soát sẽ linh hoạt.



Công an TP HCM khuyến cáo giấy lưu thông trên đường chỉ được phép sử dụng cho công việc, nếu phát hiện sử dụng mục đích cá nhân sẽ xử lý nghiêm theo quy định chung.