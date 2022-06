Đại diện Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM (PC08) cho biết từ đầu năm đến nay, tính riêng các lỗi chở hàng quá tải, quá khổ, cơi nới thùng hàng, lực lượng CSGT thành phố đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 1383 trường hợp; tước giấy phép lái xe 700 tài xế. Dự kiến số tiền phạt hơn 16,8 tỉ đồng.

Một xe ben cơi nới thùng hàng cao gấp đôi quy định bị Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc PC08) phát hiện, xử lý.

Cụ thể, có 1250 xe vi phạm chở quá tải, 46 xe vi phạm quá khổ, 79 xe cơi nới thùng hàng. Đáng nói, quá trình kiểm tra, xử lý có 8 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng.

Cũng theo đại diện PC08, từ ngày 20-6 đến 20-9-2022, PC08 triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Việc này nhằm chủ động trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự...

Trong đó, lực lượng CSGT sẽ tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng như xe đi vào đường cấm, vi phạm về cơi nới thùng xe, chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ.