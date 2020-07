Chiều 23-7, UBND TP HCM đã tổ chức họp báo định kỳ về tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm.



Tại cuộc họp, phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan đến ông Phan Trường Sơn (SN 1967, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM, nguyên Trưởng phòng Phòng phát triển nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP HCM) vừa bị Bộ Công an khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Cụ thể, phóng viên đặt vấn đề quy trình bổ nhiệm cán bộ của TP có sơ hở hay không khi ông Phan Trường Sơn vừa được bổ nhiệm hồi tháng 5-2020 thì đến tháng 7-2020 bị khởi tố.

Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm thông tin đến báo chí việc cán bộ vừa được bổ nhiệm đã bị khởi tố (Ảnh: NLĐO)

Trả lời câu hỏi phóng viên, Giám đốc Sở Nội vụ TP Trương Văn Lắm cho biết TP đang cho kiểm tra lại quy trình bổ nhiệm cán bộ.

"Không có quy định lấy ý kiến cơ quan chức năng của Bộ Công an khi bổ nhiệm cán bộ. Do đó, việc Bộ Công an điều tra và chuẩn bị khởi tố thì chúng tôi không nắm được" - Giám đốc Sở Nội vụ nói.

Còn quy trình lấy ý kiến các cơ quan của TP, kể cả Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP trong công tác cán bộ, Giám đốc Sở Nội vụ cho hay trong quy trình này thì không phát hiện sai phạm của ông Phan Trường Sơn. Giám đốc Sở Nội vụ cũng thông tin trong thời gian tới, sở sẽ tham mưu Thành ủy TP HCM và UBND TP để chấn chỉnh tình trạng trên.

Tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Nội vụ cũng cho biết về tình hình xử lý cán bộ vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng. Theo đó, đã tổ chức kiểm điểm với huyện Bình Chánh, Thủ Đức và Củ Chi theo kết luận Thanh tra TP.

"Việc kiểm điểm này đã thực hiện xong. Sở Nội vụ đang lấy ý kiến các ngành về việc đề xuất các hình thức kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm. Sau khi xong, Sở sẽ trình cấp thẩm quyền kết quả kiểm điểm và sẽ công khai thông tin kết quả xử lý" - ông Trương Văn Lắm nói.

Tại cuộc họp báo, đại diện Công an TP HCM đã cung cấp thêm thông tin 38 đối tượng đầu nậu đất đai ở Bình Chánh mà theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP HCM là xem xét khởi tố hình sự. Đại diện Công an TP cho biết Công an Bình Chánh đã làm việc với các đầu nậu. Hiện Công an Bình Chánh đang củng cố hồ sơ, tham mưu UBND huyện Bình Chánh xử phạt hành chính các đối tượng trên, trước khi thực hiện các bước xử lý tiếp theo.