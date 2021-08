Ngày 21-8, UBND TP Tân An ban hành thông báo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo thông báo, UBND TP Tân An nhấn mạnh trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP chỉ đạo UBND xã, phường, phòng, ban tăng cường xử lý nghiêm các điểm bán hàng tự phát, không giấy phép kinh doanh, bán hàng ngoài danh mục, không bảo đảm 5K.

TP Tân An yêu cầu người dân không ra đường

Chỉ đạo ngừng phát phiếu đi mua hàng thiết yếu cho người dân; không để người dân ra đường với lý do mua hàng thiết yếu. Người dân chỉ ra đường trong các trường hợp thật sự cần thiết như tiêm vắc-xin, xét nghiệm SARS-CoV-2 theo yêu cầu của chính quyền địa phương, các trường hợp cấp cứu... Ngay cả việc mua thuốc cũng liên lạc qua điện thoại hoặc ghi phiếu nhu cầu gửi đội phản ứng nhanh, đội xung kích, tổ Covid cộng đồng, khu phố, ấp để được hỗ trợ thực hiện.

Đồng thời, UBND TP Tân An chỉ đạo và phân công các đội phản ứng nhanh, đội xung kích, tổ Covid cộng đồng, khu phố/ấp tăng cường hỗ trợ nhân dân; cung cấp thông tin cho người dân về số điện thoại hỗ trợ của các cửa hàng cung cấp hàng thiết yếu…

Chỉ đạo Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân trên địa bàn và thông tin số điện thoại hỗ trợ của các cửa hàng cung cấp hàng hóa thiết yếu cho xã, phường để thông báo cho người dân.

Chỉ đạo các lực lượng kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 (không nhắc nhở). Hoạt động, sinh hoạt, nhu cầu thiết yếu của người dân phải được đáp ứng, đảm bảo để người dân không di chuyển ra khỏi khu vực kiểm soát theo từng vùng hoặc nhóm nguy cơ, "ai ở đâu ở đó", đảm bảo cách ly tuyệt đối.

Nhiệm vụ của các chốt là kiểm soát chặt "vùng đỏ" theo nguyên tắc "khẩn trương khoanh vùng, thu hẹp, kiểm soát, bốc tách; sàn lọc nhanh; xử lý gọn". Kiểm soát "vùng xanh" theo nguyên tắc "giữ chặt, kiểm soát nghiêm", không để dịch bệnh xâm nhập.

Cấm các trường hợp trong "vùng đỏ" đến các địa bàn "vùng xanh". Trong trường hợp đặc biệt, thì phải có giấy xác nhận của địa phương "vùng xanh" cho phép.

Ngoài ra, UBND TP Tân An lưu ý các xã, phường không được cấp giấy phép đi lại cho người dân cư trú tại địa phương được di chuyển qua nhiều nơi, liên huyện, liên xã, trừ các trường hợp đặc biệt.

Đối với các trường hợp nông dân thu hoạch nông sản, giao cho trưởng ấp, khu phố nắm, xác nhận và tổng hợp báo cáo về UBND xã, phường để thống nhất cấp giấy tạo điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên, cấm lợi dụng việc này để xác nhận không đúng đối tượng...

Theo thống kê, đến chiều 20-8, tỉnh Long An ghi nhận 17.474 ca mắc Covid-19. Trong đó, TP Tân An có 953 ca, nhiều thứ 5 so với 15, huyện, thị xã, TP trong tỉnh.