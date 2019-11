Ngày 19-11, Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đã nhận được thư của gia đình anh Trần Ngọc Duy (SN 1996, trú huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai). Đây là thư cảm ơn lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an thị xã đã truy tìm, bắt giữ được thủ phạm, tìm lại tài sản mà anh Duy bị cướp.

Trước đó anh Duy - là người khuyết tật - đang ngồi trên xe lăn bán vé số tại đường Quang Trung, phường An Bình, thị xã An Khê, thì có một nam thanh niên đi xe máy đến hỏi mua vé số rồi bất ngờ giật túi xách bên trong có 1 điện thoại di động và 1 triệu đồng bán vé số trong ngày rồi phóng xe bỏ chạy.

Thư cảm ơn của gia đình anh Trần Ngọc Duy gửi cơ quan công an

Sau đó, gia đình anh Duy đã trình báo sự việc đến Công an thị xã An Khê. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định và bắt được đối tượng Hồ Văn Phước (SN 1994, trú xã Thành An, thị xã An Khê) và tạm giữ 1 xe máy BKS 81N-3340, 1 điện thoại di động và 527.000 đồng. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi cướp tài sản của anh Duy.



Đối tượng Hồ Văn Phước tại cơ quan công an - Ảnh công an cung cấp

Hiện, Công an thị xã An Khê đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Văn Phước để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.