Sáng 3-8, Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã có báo cáo nhanh vụ xe khách lao vào chợ làm 5 người thương vong.



Theo đó, khoảng 6 giờ 15 phút cùng ngày, xe khách BKS 19B-009.18 (nhà xe Văn Năm, chạy tuyến Phú Thọ - Bình Dương) do tài xế Nguyễn Văn Nhất (SN 1979, trú Phú Thọ) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến khu vực chợ Chư Sê, thị trấn Chư Sê thì xe khách này bất ngờ lao vào nhóm người đang họp chợ khiến 3 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện, gồm: Bà Phạm Thị Hoa (SN 1961, trú TDP 6, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), ông Phạm Văn Thái (SN 1975, trú TDP 4, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), bà Phạm Thị Sinh Châu (SN 1961, trú TDP 11, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) và bà Nguyễn Thị The (SN 1958, trú TDP 6, thị trấn Chư Sê).

Vụ tai nạn còn làm bà Lê Thị Hiền (SN 1965, trú thôn Đoàn Kết, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Tài xế xe khách khai do tránh người sang đường bất ngờ nên đạp phanh rồi tông vào nhóm người đang họp chợ bên đường

Khai với Công an, tài xế Nguyễn Văn Nhất cho rằng do thấy xe máy BKS 81P1- 15717 do ông Nguyễn Văn Thái (SN 1975) điều khiển chuyển hướng qua đường nên tài xế này tránh. Tuy nhiên, do trời mưa, đường trơn nên xe trượt vào lề bên phải rồi tông vào nhóm người đang họp chợ.

Ông Trần Sỹ Đại, Tổ quản lý trật tự Thị trấn Chư Sê, cũng cho biết nguyên nhân vụ tai nạn có khả năng vì tránh 1 người đi qua đường nên mất lái tông vào nhóm người đang họp chợ bên đường.

Vụ tai nạn làm 4 người tử vong

Anh Phan Văn Đức (trú tại thị trấn Chư Sê) chứng kiến vụ tai nạn cho hay nhìn thấy chiếc xe khách lao nhanh vào những người mua, bán hàng bên đường. Rất nhiều người bị cuốn vào gầm xe khách, những người khác bị tông văng xa cả chục mét.

"Rất may vụ tại nạn xảy ra lúc sáng sớm, khi có ít người họp chợ nếu không, nhiều người sẽ chết trong vụ tai nạn" – anh Đức cho biết.

Xe khách lao vào chợ đang họp, 4 người chết

Sau vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng của huyện Chư Sê đã có mặt tại hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Trước mắt, huyện Chư Sê hỗ trợ mỗi gia đình người chết 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.