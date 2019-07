Vụ xe khách tông xe tải: Kính văng tứ tung, trẻ em khóc thét

21/07/2019 17:02

Trưa 21-7, bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết sáng sớm cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 20 người bị thương trong vụ tai nạn giữa xe tải và xe khách ở đường tránh Nam Hải Vân, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.



Theo bác sĩ Trung, hầu hết các nạn nhân chỉ bị chấn thương phần mềm. Đến chiều, 8 người đã xuất viện. Những bệnh nhân còn lại được chuyển đến điều trị tại các khoa ngoại thần kinh, ngoại tổng hợp, ngoại chấn thương.

Lực lượng CSGT lấy thông tin người bị thương tại Bệnh viện Đà Nẵng

Chị Nguyễn Thị Minh (SN 1982, ngụ Diễn Châu, Nghệ An) cùng 2 con nhỏ Đoàn Thị Xuân (SN 2003) và Đoàn Thị Bảo An (SN 2016) đón xe từ tỉnh Đồng Nai về Nghệ An. Trên xe, chị Minh cùng các con ngồi ở hàng ghế đầu ngay sau lưng tài xế.

Khi xe chạy đến gần hầm Hải Vân, chị Minh tỉnh giấc thì thấy hầu hết mọi người trên xe đang ngủ. Ngay sau đó, tài xế đánh lái sang bên cạnh, tông trực diện vào xe tải.

"Tôi chỉ kịp kéo hai con gái vào người và che lại, tránh kính vỡ ở phần đầu xe bắn vào người con" – chị Minh thuật lại.

Hiện chị Minh bị nhiều vết thương ở đầu, hai con gái bị thương nhẹ nhưng khá hoảng sợ sau tai nạn kinh hoàng.

Hầu hết hành khách bị thương do kính xe văng vào người

Bà Phan Thị Trâm (SN 1964, ngụ Xuân Thành, tỉnh Nghệ An) cho biết trên xe có nhiều trẻ em. Riêng bà Trâm đưa hai cháu nhỏ từ Bình Dương thăm ba mẹ rồi trở về quê Nghệ An thì gặp tai nạn.

Sau khi tông xe tải, kính xe khách văng tứ tung làm nhiều người bị thương, hốt hoảng gọi nhau chạy khỏi xe. "Tôi kịp kéo hai cháu nhỏ chạy xuống. Khi đó, nhiều khách bị kính đâm chảy máu, các cháu nhỏ thì khóc thét" – bà Trâm kể lại.





Xe khách đối đầu xe tải sau khi vượt xe khách chạy cùng chiều

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, rạng sáng nay, xe khách 45 chỗ BKS 37B-02006 do tài xế Tăng Đình Phước (SN 1972, ngụ huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển trên đường tránh Nam Hải Vân theo hướng Đà Nẵng - Huế.

Khi đến trước Trạm kiểm dịch động vật Kim Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng thì xảy ra va chạm với xe khách BKS 93B - 01129 do tài xế Phan Văn Hải (SN 1981, trú tỉnh Bắc Kạn) đang lưu thông cùng chiều.

Sau đó, xe khách do tài xế Phước điều khiển đã tông trực diện vào xe tải BKS 76C - 09615 do tài xế Nguyễn Anh Huy (SN 1993, ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Hậu quả, tài xế Phước tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế Phước vượt ẩu, qua mặt xe khách chạy cùng chiều nên xảy ra va chạm.

Bích Vân