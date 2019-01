Trên đường về nhà, một nữ sinh chết thảm dưới bánh xe tải

11/01/2019 16:51

Vào khoảng 8 giờ 30 sáng 11-1, em Lê Thị Hoàng My (SN 2001, ngụ thôn Tây An, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy hiệu Suzuki mang BKS 43HA-0148 để về nhà sau khi đến lớp để học tiếng Anh. Khi chạy qua khu vực cầu Cẩm Lệ, hướng Ông Ích Đường đi Phạm Hùng, xe máy của em My bất ngờ va chạm với xe gắn máy mang BKS 43S3–806x đang chạy cùng chiều.



Người đi đường tập trung theo dõi vụ TNGT

Cú va chạm mạnh khiến em My ngã ra giữa đường. Cùng lúc đó, xe tải mang BKS 43C–091.0x đi cùng chiều do không tránh kịp nên cán ngang qua người. Hậu quả, em My tử vong tại chỗ.

Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông Công an quận Cẩm Lệ đã có mặt tại hiện trường để tiếp nhận vụ việc, đồng thời yêu cầu tài xế nhanh chóng ra công an để trình diện và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ TNGT

Đến 11 giờ sáng cùng ngày, hiện trường tai nạn mới được giải quyết xong. Giao thông qua cầu Cẩm Lệ đã bắt đầu thông suốt trở lại.

Người nhà nạn nhân cho biết, em My đang theo học tại Trường THPT Phan Thành Tài. Em là học sinh tiên tiến đã nhiều năm. Sáng nay, em có lịch học thêm tiếng Anh tại quận Cẩm Lệ. Trong lúc chạy xe để về nhà thì không may gặp nạn.







V.Quyên